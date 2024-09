Lecture Zen Résumer l'article

Numerama vous fait découvrir en exclusivité mondiale deux cartes de Mornebrune, la prochaine extension de Magic, à quelques semaines de son lancement.

Mornebrune, sous-titrée « La maison de l’horreur », la 102e et prochaine extension de Magic, arrive en boutique le 27 septembre 2024. Trois petites semaines à patienter avant de redécouvrir le plan le plus horrifique de tout le multivers du jeu, et sans doute l’un des plus insolites.

C’est quoi, Mornebrune ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ambiance change du tout au tout avec Bloomburrow, la précédente extension. Alors que dans cette dernière on côtoyait de petits lapins mignons et autres animaux de la forêt, le sous-titre de Mornebrune, « la maison de l’horreur », annonce clairement la couleur. Et la bande-annonce ne laisse aucune place au doute.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Inspiré par la production horrifique des années 70, 80 et 90, il reprend les codes et l’ambiance des meilleurs slasher movies, et surtout de la série des Amityville et sa lugubre maison hantée.

Flippant ! // Source : Wizards of the Coast

C’est la première fois que Magic s’aventure sur ce plan. Ou plutôt dans ce plan, puisqu’il est entièrement composé par la maison des horreurs. La maison EST le plan. Autre originalité : on y croise des objets modernes, de notre quotidien (poste de télévision, baskets, etc.). Ça change de la fantasy. Cela soulève tout un tas de questions. D’où vient cette maison ? Qui l’a construite ? Que renferment ses pièces ?

Évidemment, l’extension introduit de nouvelles mécaniques liées à cette maison. On y trouve un nouveau sous-type d’enchantement, Pièce justement, double face, dont on pourra déverrouiller l’un ou l’autre côté pendant son tour. Deux nouvelles capacités font aussi leur apparition. Survie qui se déclenche après la phase de combat, si la créature qui en est dotée est engagée. Et Angoisse, qui se déclenche dès qu’un enchantement arrive en jeu.

Bref, de nouvelles mécaniques toujours intéressantes en limité, mais également pour le format standard, après la rotation avec la sortie de Bloomburrow.

Découvrez deux cartes Magic en exclusivité mondiale

En partenariat avec Wizards of the Coast, l’éditeur du jeu, Numerama vous dévoile en avant-première, et en exclusivité mondiale, deux cartes de l’extension Mornebrune, que vous aurez peut-être la chance d’ouvrir dans vos paquets.

On commence avec L’Écorcheur d’esprit, une créature qui risque de provoquer pas mal de frustration chez vos adversaires, tant la stratégie de meule est détestée par certains, adorée par d’autres. C’est vrai, son unique point d’endurance la rend particulièrement fragile. Mais si votre adversaire n’a rien pour la gérer, il suffit de quelques attaques pour vider sa bibliothèque.

L’Écorcheur d’esprit. // Source : Wizards of the Coast

Elle a même droit au traitement spécial Double exposition « […] pour rendre hommage à la photographie d’épouvante en recouvrant les sujets d’un film aux reflets angoissants. »

L’Écorcheur d’esprit. // Source : Wizards of the Coast

La seconde carte est Épreuve d’angoisse. Elle a peu de chance d’être jouée en format construit, mais risque de faire bien des dégâts en draft et en paquet scellé. Surtout pour son coût ridicule en mana. Côté illustration, on sent que l’artiste s’est inspiré du film Cube.

Épreuve d’angoisse // Source : Wizards of the Coast

Une fois encore, l’équipe de conception parvient à nous donner envie, et il y a quelques membres de la rédaction de Numerama pour en témoigner. On a hâte de mettre la main sur cette nouvelle extension, tant la précédente était réussie, pour jouer en construit, mais surtout en limité. N’hésitez pas à visiter les autres sources proposant des avant-premières exclusives, notamment notre camarade belge Bandit.

Comme d’habitude, plusieurs produits sont proposés, selon votre façon de jouer et votre budget : bundle, booster de jeu, booster collector, ou decks Commander. Et, évidemment, vous pourrez aussi y jouer sur Arena, la version numérique du jeu, quelques jours en avance, à partir du 24 septembre.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !