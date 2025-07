Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Lego propose de plus en plus de sets liés à la pop culture, que ce soit le cinéma ou les jeux vidéo. Pour vous aider à choisir les plus beaux Lego, voici une petite sélection de produits en promotion qui valent le coup d’œil.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant les soldes d’été 2025

Les Lego, c’est génial. Mais les Lego, c’est cher. Vrai plaisir pour les petits comme pour les adultes, les sets les plus intéressants sont bien souvent à des prix trop élevés. Heureusement, les soldes permettent de profiter de promotions intéressantes sur des sets variés.

Quels Lego acheter pendant les soldes

Amazon propose en ce moment de nombreux sets de Lego en promotion. Afin de ne pas passer trop de temps à écumer les centaines de références présentes, voilà une sélection de Lego en promotion qui font l’actualité :

Lego Disney Stitch

Le Lego Stitch du film Lilo et Stitch est au prix de 49,35 € sur Amazon, au lieu de 64,99 € normalement.

Lego Stitch // Source : Lego

Les enfants et les fans de Lilo et Stitch pourront jouer et décorer leur chambre, avec le personnage de Stitch en briques. L’extraterrestre est vêtu d’une chemise hawaïenne, et peut bouger la tête et les oreilles et tenir dans la main un cornet de glace. Une fleur à construire peut être ajoutée ou retirée.

Ce set de 730 pièces mesure plus de 20 cm de haut.

Lego Super Mario Plante Piranha

Le Lego Super Mario, la Plante Piranha, est habituellement vendu 64,99 €. Il est disponible sur Amazon pour les soldes au prix de 52,99 €.

Lego Super Mario Plante Piranha // Source : Lego

Ce set de la fameuse plante piranha de Super Mario est articulé. Vous pourrez positionner sa tête, sa bouche, sa tige et ses feuilles comme bon vous semble. Elle est placée dans son tuyau en briques à construire afin de s’exposer chez vous.

Ce Lego mesure plus de 23 cm de haut, 11 cm de large et 17 cm de profondeur, pour un total de 540 pièces.

Lego Fortnite Lama de ravitaillement

Pour les soldes d’été, le Lego Fortnite Lama de ravitaillement est au prix de 30,99 € sur Amazon, au lieu de 39,99 €.

Lego Fortnite Lama de ravitaillement // Source : Lego

Le Lama de Ravitaillement de Fortnite est une reproduction du piñata lama de Fortnite, connue sous le nom de Lama de Ravitaillement dans le jeu. Ce set possède une tête mobile et une bouche qui s’ouvre, ainsi qu’une selle et une foule d’accessoires inspirés de Fortnite : un grappin, du bleuvage, un rubis bruit, un sac à dos, un porte-bonheur, du slap juice et de la dynamite.

Ses dimensions sont de plus de 24 cm de haut, 8 cm de large et 16 cm de profondeur, pour 691 pièces.

Lego Jurassic World Les Fossiles de Dinosaures

Le set Lego Jurassic World Les Fossiles de Dinosaures – Le Crâne du T. Rex est disponible au prix de 33,99 € sur Amazon, pour les soldes, au lieu de 39,99 € normalement.

Lego Animal Crossing Voyage Aérien avec Dodo Airlines // Source : Lego

Comme son nom l’indique, le crâne du T. rex est un crâne de T. rex, avec une mâchoire qui peut s’ouvrir, un support avec une plaque descriptive, une pièce d’ambre à l’arrière du modèle et une empreinte de tyrannosaure fossilisée. Ce set est surtout décoratif pour les fans de fossiles de dinosaures.

Ce set de 577 pièces mesure plus de 21 cm de haut, 18 cm de large et 16 cm de profondeur.

Lego Animal Crossing Voyage Aérien avec Dodo Airlines

Le Lego Animal Crossing Voyage Aérien avec Dodo Airlines est trouvable pour les soldes d’été au prix de 24,99 € au lieu de 37,99 €.

Lego Jurassic World Les Fossiles de Dinosaures // Source : Lego

L’hydravion et l’aéroport Dodo Airlines est un set Animal Crossing qui plaira aux fans du jeu. L’avion peut se poser au bord de la jetée menant à une plage et à l’aéroport et la tour de contrôle Dod Airlines. L’hélice de l’avion peut tourner et la minifigurine de Rodrigue le pilote peut monter à bord de l’avion ou dans l’aéroport.

Ce set d’avion de 292 pièces au total inclut un aéroport qui mesure plus de 13 cm de haut, 27 cm de large et 10 cm de profondeur.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !