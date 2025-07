Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo termine le mois de juillet 2025 par un Direct centré sur les futurs jeux de la Switch 2 (et Switch). ll s’agira d’une présentation articulée autour des productions des tiers.

Nintendo a trouvé comment bien terminer le mois : avec un nouveau Direct, ou plus précisément un Partner Showcase, diffusé ce jeudi 31 juillet 2025. L’idée sera de lever le voile sur les futurs jeux qui alimenteront le catalogue de la Switch et, surtout, de la Switch 2.

Comment suivre le Nintendo Direct: Partner Showcase ?

Il ne sera pas nécessaire de veiller tard ou de sacrifier une partie de sa nuit pour visionner ce Nintendo Direct. Nous sommes conviés pour 15h, heure française, sachant que la présentation durera 25 minutes.

Quand ? Le jeudi 31 juillet, à 15h, heure française ;

Le jeudi 31 juillet, à 15h, heure française ; Où ? Ici, sur le site de Nintendo ou YouTube ;

Ici, sur le site de Nintendo ou YouTube ; Quoi ? La présentation des futurs jeux de la Switch et de la Switch 2.

Que peut-on attendre de ce Nintendo Direct ?

Les termes « Partner Showcase » ne sont clairement pas à prendre à la légère. Cela signifie que ce Nintendo Direct mettra davantage en lumière « les futures sorties Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch éditées et développées » par les partenaires de la firme nippone. Cela sous-entend qu’on ne devrait voir ni grosse extension pour Mario Kart World, ni nouveau Mario en 3D, ni date de sortie pour Metroid Prime 4: Beyond. Nintendo prévoit sans doute un autre Direct avant Noël pour préciser ses plans à lui.

Ce Partner Showcase pourrait en tout cas rassurer les propriétaires de la Switch 2 quant aux soutiens des studios tiers. Pendant la grande présentation de la Switch 2, on a pu constater à quel point ils sont prêts à accompagner la console hybride durant les années à venir. Square Enix (les Final Fantasy), Capcom (les Resident Evil) ou encore Konami et Bandai Namco pourraient être là pour partager des annonces. Sans oublier l’exclusivité actuellement en développement chez FromSoftware, à qui on doit Elden Ring.

Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur. // Source : Nintendo

Enfin, il serait temps que Nintendo donne des informations sur des arlésiennes comme Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, normalement attendu pour cette année 2025. En tout cas, on devrait en savoir plus sur le calendrier de la Switch 2 pour le second semestre.

Ce que l’on devrait voir : des jeux Switch et Switch 2 qui ne sont pas conçus par Nintendo.

Ce que l’on aimerait bien voir : une date de sortie pour Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur.

Ce que l’on aimerait bien voir, mais qui n’arrivera jamais : un teaser pour un nouveau Mario en 3D.

