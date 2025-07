Lecture Zen Résumer l'article

Capcom a présenté son plan d’attaque pour répondre aux nombreuses plaintes des joueuses et des joueurs de Monster Hunter Wilds. La firme nippone va même avancer certaines promesses.

Quand on se rend sur la page Metacritic de Monster Hunter Wilds, on constate un léger écart d’appréciation entre la presse (score de 88 sur 100) et le public (note moyenne de 7,2 sur 10). L’écart se creuse en revanche sur la page Steam, où le titre de Capcom pâtit d’évaluations moyennes, voire extrêmement négatives pour les plus récentes. Les joueuses et joueurs PC pointent du doigt des soucis de performance, tandis que les vétérans de la saga accusent le contenu.

Grand fan ayant plus de 250 heures de jeu au compteur, Noctovoltphilia n’est par exemple pas tendre dans son avis publié le 29 juillet 2025 : « Déjà, l’optimisation est terrible. Avec un PC survolant les prérequis du jeu, j’ai toujours des freeze au déclenchement de certains pièges, voire même au début de quêtes dans certaines zones. De plus le jeu n’est vraiment pas si beau. Attendez-vous à des graphismes similaires à World (les monstres sont plus jolis, mais ce n’est pas le cas des zones). Mais si le jeu a du contenu, ce n’est pas grave non ? Si seulement… » Ce retour est partagé par d’autres, et pousse aujourd’hui Capcom à prendre les devants pour améliorer copieusement Monster Hunter Wilds.

Feuille de route de Monster Hunter Wilds. // Source : Capcom

Des gros chantiers pour améliorer Monster Hunter Wilds sont prévus

Dans un communiqué publié sur X le 30 juillet, Capcom annonce : « L’expansion du contenu endgame, initialement prévue pour la troisième mise à jour prévue à la fin septembre, est désormais prévue pour la version 1.021 du jeu. Pour s’adapter à ce changement, cette mise à jour sera décalée légèrement hors de la fenêtre prévue pour début août, à la date indiquée ci-dessous : le 13 août 2025. »

Ce chamboulement de programme signifie que les développeurs sont en train de mettre les bouchées doubles afin de répondre le plus rapidement possible aux plaintes de la communauté. La pauvreté du contenu, principalement celui disponible pour les personnages de haut niveau, étant un sujet récurrent, c’est potentiellement une excellente nouvelle. Capcom promet : un rééquilibrage de l’arsenal (plus d’armes concernées que prévu) ; un nouveau niveau de difficulté pour les quêtes, un nouveau système de récompenses (avec des Talismans) et d’autres changements/améliorations.

Un peu après la rentrée, c’est-à-dire à la fin du mois de septembre, un nouveau monstre sera ajouté à Monster Hunter Wilds. Capcom donne enfin rendez-vous cet hiver avec la Mise à jour 4, qui intégrera aussi un monstre et proposera des chasses avec plus de défi. Notons quand même que les plans sont susceptibles d’être bouleversés en fonction de la température de la communauté. Si les évolutions prévues à court terme ne sont toujours pas satisfaisantes, alors Capcom pourrait encore revoir ses chantiers prioritaires.

En tout cas, la firme nippone ne peut pas se permettre de laisser les fans en plan : Monster Hunter est la deuxième saga la plus populaire de son histoire, avec 120 millions d’unités écoulées (derrière Resident Evil et ses 170 millions). Dans le top 10 des jeux les plus vendus, on retrouve 5 épisodes de la saga — et Monster Hunter Wilds figure déjà à la septième position.

