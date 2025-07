Lecture Zen Résumer l'article

Le patch 1.4.0 de Clair Obscur: Expédition 33, sorti ce 30 juillet 2025, contient une option permettant de relancer rapidement un combat après une défaite. Mais pas que.

Il y a du changement dans Clair Obscur: Expédition 33. Pratiquement sept semaines après avoir déployé le patch 1.3.0, qui a diminué la difficulté du mode histoire et apporté divers correctifs, Sandfall Interactive lance ce 30 juillet 2025 le patch 1.4.0. Avec, là encore, une expérience de jeu améliorée et des corrections de bug.

Des modifications pour rendre le jeu plus agréable

Principale évolution de ce patch 1.4.0, déjà disponible au téléchargement : une option permettant de relancer immédiatement un combat en jeu. Si vous vous faites rosser par un boss ou un groupe de monstres, le jeu affichera une nouvelle fenêtre contextuelle pour vous inviter à relancer le combat immédiatement. Et, peut-être, transformer cette défaite en victoire.

Autre modification appréciable : dans le menu des pictos, le jeu signale le coût en lumina de chaque compétence, ce qui facilite franchement l’étape de la planification. Chaque personnage a un plafond (évolutif) en luminas, et il s’avère qu’il existe aussi un menu dédié aux luminas. Naviguer d’un écran à l’autre n’était pas franchement amusant.

Clair Obscur: Expedition 33, avec Lune au premier plan. // Source : Sandfall Interactive

Toujours du côté des changements pour améliorer la qualité de jeu, il y a de nouveaux paramètres sonores permettant de régler indépendamment le volume selon que vous vous trouviez dans une phase de combat ou lors de l’exploration. Par ailleurs, une option pour enchaîner automatiquement les dialogues en dehors des cinématiques a été ajoutée.

Corrections de bugs et progrès techniques

Du côté de la technique, le studio français annonce la prise en charge de la Frame Generation (une technique générant des images intermédiaires pour augmenter le nombre d’images par seconde perçu) et de la Low Latency (une optimisation réduisant le délai entre l’action du joueur et son affichage à l’écran) sur les processeurs compatibles Intel et Nvidia.

Deux retouches sont à signaler sur certaines habiletés, qui ne marchaient pas comme prévu. Seconde Chance pouvait octroyer une immortalité aux personnages quand la picto était combinée avec d’autres compétences. De son côté, Transfert Thermique de Lune pouvait déclencher un tour bonus sans les prérequis.

Sciel, dans Clair Obscur: Expedition 33. // Source : Kepler Interactive

Le jeu apporte aussi des modifications visuelles pour les personnes dont la perception des couleurs est différente — c’est, là encore, un changement qui concerne surtout le personnage de Lune, dont la mécanique tourne autour de l’accumulation de pigments colorés. Ainsi, des icônes font leur apparition en jeu, pour faciliter le suivi.

Le reste est surtout concentré sur des améliorations du terrain pour éviter des bugs environnementaux, des finitions visuelles supplémentaires, des hauts faits qui se déclenchent désormais correctement, et des corrections diverses, notamment en lien avec les sauvegardes du jeu. Le détail, publié en anglais, est disponible à cette page.

