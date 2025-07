Lecture Zen Résumer l'article

Free a annoncé le 29 juillet l’arrivée de sept nouvelles chaînes du groupe RMC BFM pour ses abonnés Freebox.

Abonnés Freebox, bonne nouvelle : vous allez pouvoir profiter de sept nouvelles chaînes françaises gratuitement. Dans un communiqué publié le 29 juillet, Free indique l’arrivée nouvelles chaînes, toutes issues du groupe RMC BFM. Elles sont accessibles depuis ses Freebox Player, mais aussi l’application OQEE.

Quelles sont les nouvelles chaînes offertes avec la Freebox ?

Au programme de ce nouvel ajout, plein de chaînes du groupe RMC BFM :

BFM Grands Reportages (canal 162) : une sélection d’enquêtes documentaires diffusées sur BFMTV ;

(canal 162) : une sélection d’enquêtes documentaires diffusées sur BFMTV ; RMC Talk Info (canal 169) : des débats d’actualités et rediffusions des Grands Gueules, d’Apolline Matin ou encore d’Estelle Midi ;

(canal 169) : des débats d’actualités et rediffusions des Grands Gueules, d’Apolline Matin ou encore d’Estelle Midi ; RMC WOW (canal 222) : des émissions sur le spectaculaire et l’insolite ;

(canal 222) : des émissions sur le spectaculaire et l’insolite ; RMC Mystère (canal 223) : des émissions autour de l’étrange, du paranormal et des théories du complot ;

(canal 223) : des émissions autour de l’étrange, du paranormal et des théories du complot ; RMC Alerte Secours (canal 224) : de la télé-réalité et des reportages au cœur des forces de l’ordre et des secours ;

(canal 224) : de la télé-réalité et des reportages au cœur des forces de l’ordre et des secours ; RMC Mecanic (canal 233) : une chaîne dédiée à tout ce qui a un moteur, mais surtout de l’automobile avec Top Gear France ;

(canal 233) : une chaîne dédiée à tout ce qui a un moteur, mais surtout de l’automobile avec Top Gear France ; RMC J’irai dormir chez vous (canal 251) : une chaîne 100% Antoine de Maximy, avec ses vadrouilles dans tous les pays du monde.

Les nouvelles chaînse RMC et BFM qui arrivent sur les Freebox // Source : Free

Avec l’ajout de ces chaînes, les abonnés Freebox ont droit à plus de 260 chaînes et même plus de 300 chaînes pour les abonnés Freebox Ultra. Elles sont accessibles depuis le canal 27 avec une mosaïque pour y accéder, mais aussi sur l’application OQEE by Free (sur téléviseurs et autres appareils).

Attention : comme l’a précisé Univers Freebox, ces chaînes ne sont pas encore disponibles, il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir en profiter.

