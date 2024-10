Lecture Zen Résumer l'article

Alors que tout le monde souhaite voir arriver la Switch 2, Nintendo a créé la surprise (décevante ?) en lançant Alarmo, un réveil-matin officiel avec les personnages de vos licences préférées. Attention au prix (c’est Nintendo aussi) : 100 euros.

Si vous avez déjà rêvé de vous réveiller avec la douce voix de Mario et sa fameuse réplique « It’s Me, Mario ! », alors vous allez être ravis par Alarmo. Il s’agit du réveil-matin de Nintendo sorti ce 9 octobre. La promesse : faire du réveil un jeu. Son prix, en revanche, qui risque de vous dissuader de tout achat impulsif : l’appareil est vendu 99,99 euros.

Nintendo « gamifie » le réveil pour vous aider à vous lever plus facilement

Alarmo est un réveil « interactif » qui peut détecter les mouvements et ainsi déterminer lorsque vous vous levez ou que vous vous étirez. Alors, il jouera des sons « qui vous donneront l’impression de vous éveiller dans l’univers d’un jeu », écrit Nintendo sur son site.

Rassurez-vous : dès que vous vous mettez à bouger, le volume de la sonnerie baisse. Lorsque vous vous levez, le réveil s’arrête. Il existe aussi un « mode bouton », où l’on ne peut arrêter le réveil qu’en appuyant sur le gros bouton du dessus. De quoi éviter de se rendormir après la sonnerie. Pour les plus gros dormeurs, le mode énergique gagne en intensité si vous ne vous levez pas.

Pour configurer le réveil, on choisit un jeu, une scène et une heure. Au total, 35 sonneries sont disponibles, issues de Super Mario Odysssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 et RingFit Adventure.

Le réveil Alarmo peut même être mis à jour : Nintendo a déjà annoncé que des thèmes supplémentaires arriveront. Une mise à jour gratuite permettra de profiter de sonneries façon Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing: New Horizons. Les sons peuvent être ceux des pièces dans Mario ou des tirs dans Splatoon. Quant aux scènes, il s’agit surtout de thèmes pour les horloges, et des images qui s’animent un petit peu.

La vidéo promotionnelle publiée par Nintendo ne donne toutefois pas très envie : les animations sont légères et les bruits paraissent assez pénibles.

Alarmo de Nintendo // Source : Nintendo

Par ailleurs, Alarmo offre un relatif suivi du sommeil : grâce aux capteurs de mouvement, il peut calculer la durée passée au lit, à quel point vous avez bougé durant la nuit et même le temps que vous avez mis pour vous lever. On trouve aussi une option « Sons relaxants » qui diffuse des musiques tranquilles lorsque vous vous mettez au lit à une certaine heure.

Tout le monde ne pourra pas l’acheter tout de suite, à moins d’être un fan

Le réveil Alarmo est disponible à la vente sur le My Nintendo Store, mais attention : tout le monde ne peut pas l’acheter immédiatement. Seuls les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent l’acheter pour le moment. Pour les autres, il faudra attendre jusqu’à mi-janvier 2025. Si l’on veut débourser 100 euros pour une fonction qu’un téléphone fait déjà.

Une animation « Splatoon 3 » pour le réveil // Source : Nintendo

On peut supposer que seuls les fans de Nintendo seront intéressés par ce réveil original (et cher), pour étoffer leur collection, et que la plupart d’entre eux sont déjà abonnés au service. Par contre, pour ce qui est de la Nintendo Switch 2, qui est l’appareil que le public désire vraiment, il va falloir encore attendre.

