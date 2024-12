Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La Switch est l’une des consoles les plus vendues en France, et dans le monde. Si vous souhaitez contribuer à ce record, ce pack avec le modèle OLED et le jeu Mario Kart 8 Deluxe en version dématérialisée est à un excellent prix avant Noël.

C’est quoi, la promotion sur cette Switch OLED ?

La Nintendo Switch version OLED est normalement vendue 319 €. Elle est proposée sur le site de Leclerc au prix de 310,49 €. Le jeu Mario Kart 8 Deluxe, vendu 59,99 € sur l’eShop de Nintendo, est offert avec la console.

C’est quoi, cette version OLED de la Switch ?

À première vue, les différences entre la Switch OLED et la Switch classique sont minimes. C’est du côté de l’écran qu’il faut se tourner pour voir la principale nouveauté de ce modèle, à savoir son écran OLED. Avec cette nouvelle dalle OLED de 7 pouces, bien plus lumineuse que le modèle classique, l’expérience de jeu est plus agréable en mode nomade. La visibilité est améliorée, les couleurs plus vives, le contraste meilleur et surtout : les bords sont plus fins.

En dehors de l’écran, la capacité de stockage de la Switch OLED est doublée et les haut-parleurs améliorés, pour un audio un brin plus équilibré à fort volume.

Un DLC offre 48 nouveaux circuits à Mario Kart 8 Deluxe // Source : Capture YouTube

À ce prix, la console est-elle une bonne affaire avec Mario Kart ?

À ce prix, c’est bien sûr une bonne affaire. Mario Kart 8 Deluxe est de plus le jeu par excellence pour passer de bonnes fêtes de fin d’année entre amis ou en famille. Le jeu de courses culte est jouable à plusieurs et garantit de nombreuses heures d’amusement et de disputes. Pour être sûr que tout le monde hurle en même temps, vous pouvez investir dans une paire de manettes Joy-Con, au prix de 64,90 € sur Amazon.

Pour les plus jeunes joueurs, notez qu’un mode Assisté est disponible afin de parcourir les nombreux circuits sans frustration.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !