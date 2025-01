Lecture Zen Résumer l'article

Le studio derrière le jeu d’action intitulée Wuchang: Fallen Feathers a été influencé par le succès de Stellar Blade. Au point de repenser le sex appeal de son héroïne.

Le succès de Stellar Blade, jeu vidéo d’action paru en 2024, a semble-t-il redonné ses lettres de noblesse à une époque qu’on pensait révolue : celle des héroïnes ultra-sexy qui appuient le concept de la femme-objet hypersexualisée. Hélas, le titre de Shift Up mise volontairement sur les attributs physiques d’Eve pour attirer le public, comme savaient si bien le faire les premiers jeux Tomb Raider (le réalisme en moins). Et le succès de Stellar Blade a donné des idées au studio derrière Wuchang: Fallen Feathers.

Dans un tweet publié le 22 janvier, le compte très suivi Pirat_Nation a indiqué : « Les développeurs du jeu vidéo Wuchang: Fallen Feathers ont déclaré qu’ils avaient revu le design du personnage principal pour qu’elle soit plus sexy, en raison de la réception positive vis-à-vis d’Eve de Stellar Blade. » On pourrait croire à une information fausse tant elle paraît étonnante, mais le studio a répondu et n’a pas infirmé. Il s’est quand même permis d’apporter une petite nuance.

Wuchang: Fallen Feathers // Source : X

Le retour des héroïnes ultra-sexy dans le jeu vidéo ?

Le développeur chinois Leenzee a donc indiqué à Pirat_Nation, et donc à ses abonnés, que la comparaison en image illustrant le message n’était pas exacte. Concrètement : « Merci de votre intérêt pour Wuchang: Fallen Feathers. Le redesign mentionné n’est pas celui de l’image de droite par rapport à l’image de gauche. L’image de droit représente l’une des nombreuses tenues présentes dans le jeu, avec un rendu flou en basse définition. L’image de gauche est tirée d’une bande-annonce. » Si redesign il n’y avait pas eu, alors Leenzee l’aurait clairement fait savoir.

L’héroïne de Wuchang: Fallen Feathers en 2021 // Source : Leenzee

Il faut en réalité remonter plus loin pour comprendre l’évolution physique de l’héroïne de Wuchang: Fallen Feathers, notamment à cette longue vidéo parue en 2021. On y voit une femme au visage beaucoup plus rond que dans les derniers outils promotionnels (portez votre regard sur les joues). Tout porte à croire aussi que les développeurs iront très loin dans les tenues aguicheuses même si, à ce sujet, Stellar Blade sera difficile à battre — malgré les ridicules accusations de censure dont il a été victime.

L’héroïne de Wuchang: Fallen Feathers aujourd’hui // Source : Leenzee

Autre point qui prouve que Leenzee compte miser sur les atouts physiques de l’héroïne de Wuchang: Fallen Feathers pour convaincre ? Son dernier message publié sur X (ex-Twitter). « Nous allons braquer le coffre des développeurs et partager des tenues incroyables que vous pouvez porter dans Wuchang: Fallen Feathers après avoir passé le cap des 50 000 abonnés sur X », peut-on lire. Le compte s’approche seulement des 12 000 abonnés à l’heure où nous écrivons ces lignes et nul doute que Leenzee n’hésitera pas à jouer sur le côté sexy pour faire grimper le chiffre. La première tenue montrée en atteste : décolleté plongeant et jambes nues. Soit pas vraiment une tenue pour combattre…

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+