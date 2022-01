Sony rachète Bungie, studio derrière Destiny

Quelques jours seulement après l’officialisation du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, Sony annonce l’acquisition de Bungie. Il s’agit du studio derrière Destiny.

Sony a fini par répondre, d’une certaine manière, à Microsoft. Alors que la firme de Redmond s’est récemment offert Activision Blizzard pour la somme mirobolante de 70 milliards de dollars, l’entreprise japonaise a officialisé le rachat de Bungie — peut-on lire dans un communiqué publié le 31 janvier.

« Le développeur légendaire rejoint la famille PlayStation en tant que studio indépendant, multiplateforme et éditeur », annonce Sony dès l’introduction. On rappelle que Bungie s’occupe de la saga Destiny, orientée multijoueur. Par ces termes, on comprend que Destiny 2, l’épisode actuel, continuera d’être jouable ailleurs que sur les consoles PlayStation. Il devrait en être de même pour les futures itérations.

PlayStation x Bungie // Source : Sony

Sony répond à Microsoft en rachetant Bungie

On ne parlera pas d’un séisme dans le cadre de cette transaction chiffrée à environ 3,6 milliards — très, très loin des 70 milliards déboursés par Microsoft. On peut d’ailleurs noter que c’est un montant très élevé quand on le compare, par exemple, à ce qu’a payé Microsoft, encore lui, pour Bethesda (7,5 milliards de dollars). Ou, pire, au chèque qu’a dû signer Sony pour ajouter Insomniac Games (Marvel’s Spider-Man, Ratchet & Clank: Rift Apart) sous son pavillon — le studio n’a coûté que 229 millions de dollars.

