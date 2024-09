Lecture Zen Résumer l'article

Les développeurs de Stellar Blade ont déployé une nouvelle mise à jour. Son but premier ? Améliorer le physique… de la poitrine.

Stellar Blade est un jeu vidéo d’action qui fait énormément parler depuis sa présentation, et encore plus depuis sa sortie. Fer de lance de la PlayStation 5 en raison de ses graphismes ébouriffants, le titre de Shift Up fait partie des prétendants au jeu de l’année pour une poignée de fans. Les mêmes qui ferment les yeux sur le sexisme qui s’en dégage, matérialisé par l’hyper-sexualisation de son héroïne. Un positionnement que défend le studio, ainsi que la Corée.

Et les choses ne vont pas s’arranger pour l’image que l’on se fait de Stellar Blade, à en croire sa dernière mise à jour. Dans sa version 1.07, disponible depuis le 26 septembre, le jeu améliore son moteur graphique pour aller toujours plus loin dans le réalisme. Sauf qu’on parle du comportement physique de la poitrine, des vêtements ou encore des cheveux. Ce qui rend Stellar Blade toujours plus sexiste dans sa représentation de la femme objet.

Eve dans Stellar Blade // Source : Capture d’écran YouTube

Youhou ! Les seins se compriment dans Stellar Blade

Les changements ont été partagés en masse sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, on peut trouver facilement des comparaisons avant/après. Le principal changement se situe au niveau de la poitrine, avec des seins désormais capables de se comprimer en fonction des mouvements de l’héroïne. À quoi cela sert ? Strictement à rien. Certains mettront en avant la course au réalisme, ce qui est vrai, mais on peut aussi trouver ce soin du détail abject. Il ne fait qu’alimenter les fantasmes virtuels et n’apporte rien au récit ou au gameplay de Stellar Blade.

#StellarBlade

1.07 Chest Physics

Collision and compression🧐 pic.twitter.com/oKc0CJkx0R — wapdahca (@wapdahca) September 27, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

À noter que Stellar Blade est loin d’être le premier jeu vidéo à jouer sur la générosité des poitrines féminines. Les développeurs des jeux de combat Dead or Alive en ont fait leur spécialité, aussi bien dans la franchise principale que dans les spin-off centrés sur le beach-volley. Où les combattantes vivaient leur meilleure vie en bikini, pendant qu’on pouvait les habiller et les mater sans aucun souci. Il était difficile de faire plus voyeuriste et, aujourd’hui, grâce aux avancées graphiques, Shift Up s’en donne à cœur joie avec Stellar Blade — y compris dans les tenues.

Car les améliorations ne s’arrêtent pas qu’aux formes voluptueuses d’Eve. Ses costumes réagissent désormais mieux aux conditions extérieures : s’il y a une petite brise, sa jupette pourra se soulever et montrer un peu plus ce qu’il y a en dessous. Là encore, il n’y a aucun bouleversement dans l’expérience, simplement le constat que des développeurs ont consommé des ressources et du temps pour que leur jeu, loin d’être irréprochable, soit toujours plus sexy.

