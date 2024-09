Lecture Zen Résumer l'article

Une entreprise américaine baptisée Stellarblade a décidé de saisir la justice pour attaquer Sony et le studio Shift Up. La raison ? Le jeu vidéo Stellar Blade, qui a un nom bien trop similaire.

Quel peut-être le point commun entre une société de production située en Louisiane et un jeu vidéo d’action, édité par Sony ? A priori, rien. Pourtant, selon un article d’IGN publié le 23 septembre, la société américaine Stellarblade a décidé de saisir la justice pour s’attaquer à… Stellar Blade, production coréenne pour la PlayStation 5.

Sorti au printemps 2024, Stellar Blade est un jeu développé par Shift Up, un studio qui fait déjà face à quelques polémiques (l’hyper-sexualisation de son héroïne, par exemple). Le jeu a été connu sous le nom de Project Eve durant un long moment, en référence au personnage principal. Or, depuis qu’il est devenu Stellar Blade, il causerait du tort à Stellarblade, une entreprise qui propose plusieurs services dans le domaine de la production vidéo (clip, publicité, documentaire, post-production…). Selon son profil Linkedin, elle a été fondée en 2010 et, sur son compte Vimeo, sa vidéo la plus ancienne date de la même époque.

Une scène de Stellar Blade. // Source : Capture PS5

Le jeu vidéo Stellar Blade va-t-il changer de nom ?

Stellarblade et Griffith Chambers Mehaffey, son propriétaire, attaquent Sony et Shift Up avec l’argument de la violation de marque. La société de production possède le nom de domaine stellarblade.com depuis 2006, qui est utilisé depuis 2011. Selon les registres des marques, Stellar Blade, le jeu, a été déposé en janvier 2023 tandis que Stellarblade, l’entreprise, en juin 2023.

En quoi Stellar Blade pose problème pour Stellarblade ? Le référencement sur le web : à cause du jeu vidéo, les potentiels clients peinent à trouver des informations sur Stellarblade, ce qui nuit à son activité. Quand on tape le mot « Stellarblade » dans l’outil Google, les requêtes pointent surtout sur le jeu PS5. Selon nos constatations, le site de Stellarblade n’apparaît pas avant la neuvième page. Il se retrouve donc noyé dans une masse composée d’articles de presse et de pages commerciales. Griffith Chambers Mehaffey reproche aussi au logo du jeu d’être trop inspiré du sien.

Le site stellarblade.com est noyé dans la masse. // Source : Capture d’écran

Pour l’avocat du plaignant, « il est difficile d’imaginer que Shift Up et Sony n’étaient pas au courant des droits de M. Mehaffey avant d’adopter leur marque identique », compte tenu de l’ancienneté de la marque Stellarblade.

« Les ressources colossales de la défense monopolisent les résultats de recherche en ligne pour Stellarblade, poussant l’activité de M. Mehaffey dans l’obscurité et menaçant le moyen de subsistance qu’il construit depuis plus de dix ans », a-t-il ajouté.

En plus de compensations financières, Stellarblade et Griffith Chambers Mehaffey demandent à Sony et à Shift Up de ne plus utiliser le nom « Stellar Blade ». Ils tiennent aussi à détruire eux-mêmes tous les objets où la marque est inscrite dessus.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+