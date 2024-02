Un développeur de Stellar Blade, jeu mettant en scène une héroïne aux tenues aguicheuses, a tenté de justifier la dimension sexy du jeu. « C’est du divertissement qui vise un public adulte », affirme-t-il.

À l’occasion de la dernière présentation State of Play de Sony, on a pu découvrir une longue bande-annonce de Stellar Blade. Et il y a quelque chose de frappant quand on regarde attentivement les images de ce jeu d’action esthétiquement réussi : l’héroïne est ultra-sexy. En moins de 6 minutes, on la voit porter des tenues toutes plus invraisemblables les unes que les autres. Le message est clair : plus c’est court, plus la peau est visible, mieux c’est. On parle pourtant d’un personnage chargé de se débarrasser d’une menace ennemie dans un contexte post-apocalyptique.

Legging tellement près du corps qu’on croirait à une seconde peau, décolleté plongeant (et révélant une poitrine généreuse), costume qui rappelle une nuisette, uniforme d’écolière (le cliché du fantasme asiatique), talons aiguilles… Le tout avec des angles de caméra et des animations qui soulignent la silhouette parfaite d’Eve, héroïne de Stellar Blade. Il est difficile de ne pas y voir une sexualisation des femmes, une pratique qui avait tendance à disparaître dans les dernières productions vidéoludiques. Ce choix est pourtant 100 % assumé par le développeur, avec des arguments qui dépassent l’entendement.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Avec Stellar Blade, le studio Shift Up exhibe ses fantasmes

Interrogé par GamesRadar+ dans une interview relayée le 8 février 2024, Hyung-Tae Kim, directeur de Stellar Blade, a tenté de justifier l’argument irrémédiablement sexy du projet. À commencer par cette mise en avant permanente du fessier d’Eve : « En ce qui concerne le design, nous avons mis l’accent sur l’arrière du personnage car les joueurs sont toujours en face de lui quand ils jouent. C’est ce qu’ils voient le plus, donc c’est très important. » On ignorait que le charisme d’un personnage se mesure d’abord à la perfection de son postérieur. Cela rappelle les excuses lunaires d’Hideo Kojima pour Quiet dans Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Plus moulant, tu meurs. // Source : Capture d’écran

Hyung-Tae Kim poursuit et s’enfonce : « Honnêtement, quand je joue à un jeu, je veux voir quelqu’un qui est bien plus beau que moi. Je ne veux pas voir quelqu’un de normal, je souhaite voir un idéal. Je pense que c’est important pour le divertissement. Et, après tout, c’est du divertissement qui vise un public adulte. » Si l’on suit ce raisonnement, son idéal semble dès lors ressembler à une actrice pornographique au visage d’ange, une image à laquelle on peine à s’identifier et qui véhicule de vieux relents sexistes. Le problème ne réside pas vraiment dans la décision d’opter pour un personnage attrayant, mais de le transformer en une sorte de poupée qu’on peut habiller à l’envi avec des tenues qui n’ont aucun sens d’un point de vue narratif

En dépit de qualités vidéoludiques sans doute appréciables (on attendra d’y jouer), Stellar Blade est en train de balayer une remise en question orchestrée ces dernières années — que l’on avait notamment vu dans l’évolution de Lara Croft, ex-sex-symbol revenu à un physique plus « normal ».

Est-ce vraiment une tenue pour sauver le Monde ? // Source : Capture d’écran

Hyung-Tae Kim essaie quand même de nous faire croire qu’il y a une « femme avec un cœur et une personnalité » derrière tous ces attributs physiques constamment mis en exergue. « Elle va interagir avec de plus en plus de personnages, et devenir de plus en plus humaine. Au début, elle n’est qu’un simple soldat et ne montre pas beaucoup d’émotions. Plus l’histoire progressera, plus vous verrez des changements à ce niveau », indique-t-il.

Here are the new Eve outfits in the Digital Deluxe Edition. Pre-order now!#StellarBlade #PS5 pic.twitter.com/zLQGJsgbGX — StellarBlade (@StellarBlade) February 8, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Faut-il s’étonner de cette orientation choisie par Shift Up ? Non, si on regarde le précédent jeu du studio. Baptisé Goddess of Victory: Nikke, il met déjà en scène des personnages féminins hyper sexualisés, avec les mêmes tares que Stellar Blade. À l’arrivée, difficile d’y voir autre chose qu’un nid à fantasmes cringe.

Stellar Blade Il n’y a pas d’offres pour le moment

Essayez le nouvel Apple Vision Pro en exclusivité La rédaction invite 5 adhérent·es Numerama+ dans ses bureaux pour découvrir le nouvel Apple Vision Pro, tentez votre chance ici Découvrez Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !