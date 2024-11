Lecture Zen Résumer l'article

Robert Downey Jr. a fait savoir qu’il refuse catégoriquement d’être imité par une IA. Après sa mort, son département juridique continuera de faire respecter ce souhait.

Robert Downey Jr. est un acteur iconique, et l’une des figures emblématiques du Marvel Cinematic Universe. Pour preuve, après avoir incarné Tony Stark/Iron Man pendant des années, il s’apprête à enfiler le costume de Doctor Doom — un twist qui va le lier un peu plus à l’empire du divertissement tenu par Disney et Marvel, en le rendant toujours plus incontournable.

Mais que se passera-t-il dans le futur, quand Robert Downey Jr. n’aura plus l’âge pour jouer dans un film de super-héros ou, pire, ne sera plus de ce monde ? L’usage des intelligences artificielles, de plus en plus puissantes, pourrait le rendre éternel. Disney n’a pas hésité à y faire appel pour que l’acteur Peter Cushing apparaisse dans Rogue One: A Star Wars Story. Mais c’est une éventualité que Robert Downey Jr., âgé de 59 ans, refuse d’imaginer.

Iron Man // Source : Marvel Studios

Robert Downey Jr. ne veut pas entendre parler des IA

Dans 30 à 40 ans, si le MCU existe toujours, Disney et Marvel pourraient effectivement s’amuser à faire revenir Robert Downey Jr., grâce à une IA qui l’imiterait alors à la perfection. La star refuse catégoriquement cette option, a-t-il fait savoir dans une interview accordée à Kara Swisher, pour le podcast On with Kara Swisher, publié le 21 octobre. Un comble pour quelqu’un qui a joué un milliardaire passant son temps à développer des technologies toujours plus pointues, qui plus est assisté par une IA capable de gérer plusieurs choses (J.A.R.V.I.S., qui aidera à créer Vision).

Robert Downey Jr. ne semble pas avoir trop d’inquiétudes à l’heure actuelle. Il a toute confiance en Marvel et Disney. Il explique à ce sujet : « En ce qui concerne le MCU, je ne suis pas inquiet de les voir copier l’âme de mon personnage car il y a trois ou quatre personnes qui prennent les décisions, et ils ne me feraient pas ça, que je sois là ou non. »

Il est tellement effrayé à l’idée d’être ressuscité par une IA qu’il a déjà chargé son département juridique de faire respecter son souhait après sa mort. Il affirme : « Je suis là pour dire que je compte attaquer en justice tous les futurs directeurs si cela arrive (…). Mon département juridique continuera d’être très actif. » Bref, il ne veut pas devenir le prochain James Dean.

À noter que Robert Downey Jr. n’est pas le seul acteur du MCU à être contre les IA. Il y a quelques mois, Scarlett Johansson a partagé sa colère contre OpenAI et son assistant vocal imitant sa voix. Elle a refusé de prêter la sienne à ChatGPT.

