Dans le premier épisode de la saison 2 de The Last of Us, on trouve de nombreuses références au jeu, parfois évidentes, parfois plus cachées. Elles sont souvent inspirées de séquences jouables de The Last of Us Part II.

La saison 2 de The Last of Us vient tout juste de démarrer sur HBO Max, depuis le 14 avril 2025. Cet épisode 1 ne se passe déjà pas tout à fait comme prévu. Ceci mis à part, rarement la série n’avait dégainé autant de références au jeu, et tout particulièrement au gameplay et à des moments jouables, en si peu de temps. Voici quelques détails qui ont ancré ce premier épisode de la saison 2 dans le jeu. Spoilers : il est préférable d’avoir vu l’épisode avant de lire la suite.

Le chien

Lorsqu’elle entre dans le magasin, Ellie (Bella Ramsey) s’attarde quelques instants sur un tableau : celui des employés du mois. On peut voir distinctement que celui du mois de juillet est un chien — fort sympathique.

Ce portrait est lié à un moment du jeu : quand Ellie fait une patrouille au début de The Last of Us Part II, on tombe sur un coffre-fort. Comme toujours dans la saga, ces coffres contiennent des armes, des munitions, et il faut trouver le code pour l’ouvrir. En l’occurrence, un document dans le bureau indique que la clé correspond au mois où le chien a été élu. En fouillant, on tombe sur ce tableau (avec un autre chien) et on découvre qu’il s’agit du mois de juillet. Le code pour ouvrir le coffre est « 07 2013 ».

L’employé du mois dans la série vs. dans le jeu. // Source : HBO Max / Naughty Dog

La bouteille

Que serait The Last of Us sans les briques et les bouteilles ? Ces éléments de gameplay, que l’on trouve un peu partout par terre, permettent de distraire les infectés pour les éloigner, les rassembler, et/ou les surprendre.

Dans le magasin, aux côtés de Dina (Isabela Merced), la série met en scène ce gameplay en donnant l’idée à Ellie de lancer une bouteille pour envoyer l’infecté dans un coin du couloir. Cela fait sens : les claqueurs (clickers) réagissent au son. C’est aussi la raison pour laquelle Ellie et Dina font tout pour être le plus silencieuses possibles dès lors qu’elles ont détecté leur présence dans le supermarché.

Le surin

Dans The Last of Us Part II, Ellie utilise un surin pour tuer les claqueurs, en se jetant sur eux par-derrière. La séquence au sein du supermarché, dans la série, reprend cette même méthode.

Le sniper

La séquence au sniper, où Ellie est aux côtés de Tommy (Gabriel Luna), est là encore un élément phare de The Last of Us Part II. Dans le jeu, c’est un moment jouable — qui se situe en revanche au cours d’un flashback où l’héroïne est plus jeune. Tommy nous apprend à utiliser le sniper pour abattre les infectés au loin. À l’image d’Ellie dans la série, on doit gérer la distance et le vent en faisant en sorte que la balle tombe bien sur l’infecté.

L’établi

Le jeu met régulièrement sur notre chemin des établis. Ils permettent d’améliorer les armes. L’épisode 1 de la saison 2 place Ellie dans un garage, où, installée sur un établi ressemblant trait pour trait à ceux du jeu, elle nettoie son pistolet.

L’établi de The Last of Us. // Source : HBO Max / Naughty Dog

La blague des Converse

Dina se moque gentiment des Converse d’Ellie, qui lui explique les avoir échangées contre ses bottes (Dina lui suggère qu’elle aurait mieux fait de garder ses bottes). Tout au long de The Last of Us Part II, Ellie ne porte aussi que des Converse ; les joueurs et les joueuses s’en sont souvent amusées, car ce n’est pas forcément le plus pratique dans ce contexte post-apocalyptique.

Signer le registre

Avant de partir en patrouille, Dina demande à Jesse (Young Mazino) si elles devront « signer le registre ». C’est l’une des missions que l’on doit remplir dans le jeu, une fois arrivées à la tour de garde.

Les stalkers

S’il n’y avait pas énormément d’infectés dans la saison 1, cela commence fort pour la saison 2. En plus des claqueurs, la série introduit désormais les rôdeurs (stalkers). Comme dans le jeu, on constate que cette créature est plus « intelligente » que les autres : l’infecté se cache, ouvrant une sorte de jeu de piste avec Ellie dans un grand silence stressant. Dans le jeu, ces instants sont parmi les plus angoissants et ils viennent souvent par groupes de 3 ou 4 ; la série a su retranscrire cette tension.

Un stalker (rôdeur) en live-action dans la série… notre pire cauchemar devenu réalité. // Source : HBO Max

Dina & Joel

Dans The Last of Us Part II, il n’y a aucune interaction directe entre Dina et Joel. Le premier épisode de la série dépeint quant à lui une scène entière où l’on constate que les deux personnages ont un lien amical très fort : Joel lui apprend d’ailleurs quelques petites astuces d’électronique, ce qu’il semble fort bien maîtriser — et ce qui renforce son rôle à Jackson. Dans le jeu, Dina avait exprimé, au cours d’un dialogue, son intérêt pour l’électronique. La boucle est bouclée.

La beuh d’Eugene

Dans cette saison 2, l’adaptation ajoute une psychologue, Gail, à la communauté de Jackson. Celle-ci est l’épouse d’Eugene. Pour la payer, Joel lui amène un petit sachet d’herbe, du cannabis. Gail précise que, même en janvier et février, au creux de l’hiver, Eugene pouvait toujours produire la meilleure herbe du coin. Même si ce personnage n’apparaît jamais dans The Last of Us Part II, son sous-sol y constitue un moment important : à la fin de leur patrouille, Ellie et Dina finissent par découvrir cette cache, et elles y fument un joint.

Seule scène miroir de l’épisode : le bisou

Si cet épisode 1 diffère quasiment en tout point du début de The Last of Us Part II, il s’achève cependant en reprenant avec exactitude — presque scène pour scène, mot pour mot — la scène du bal. Notamment le moment où Ellie est sur le côté de la piste de danse, puis quand elle rejoint Dina, laquelle prononce son fameux « they should be terrified of you ».

Dina et Ellie lors du bal, dans la série The Last of Us. // Source : HBO Max

En revanche, deux éléments diffèrent :

Joel pousse l’agresseur d’Ellie et Dina plus violemment que dans le jeu (celui-ci s’effondre à terre).

Un groupe de musique est physiquement présent pour animer le bal ; là où le bal du jeu se fait avec un disque (Naughty Dog ne voulait pas animer un groupe juste pour cette séquence).

Le caméo

La scène du bal intègre un caméo, et qui n’est pas des moindres : sans lui, toute la saga The Last of Us ne serait pas la même. On parle du compositeur de génie à la fois des jeux et de la série, Gustavo Santaolalla.

Gustavo Santaolalla dans l’épisode 1 de la saison 2 de The Last of Us. // Source : HBO Max

