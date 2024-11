Lecture Zen Résumer l'article

C’est enfin officiel : la série la plus ensoleillée du catalogue Netflix va revenir pour une ultime salve d’épisodes. Date de sortie, histoire… Que sait-on exactement de la saison 5 d’Outer Banks ?

Les Pogues sont de retour pour nous jouer de mauvais tours (ou pas) avec la partie 2 de la saison 4, disponible dès ce jeudi 7 novembre 2024 sur Netflix. Mais alors que l’on attend avec impatience ces nouveaux épisodes, situés au Maroc, la plateforme de streaming a également annoncé une excellente nouvelle aux fans d’Outer Banks : la série va bel et bien revenir pour une saison 5. Attention tout de même : celle-ci sera la dernière, donc il faudra enfin dire adieu à Booker, Sarah, JJ, Kiara et les autres.

Quand va sortir la saison 5 d’Outer Banks en streaming sur Netflix ?

Pour le moment, aucune date précise n’a été donnée pour cette saison 5. Cependant, on sait qu’il faut en général attendre environ un an entre le début du tournage des épisodes et la sortie sur Netflix. Puisque la production n’a pas encore débuté, on peut donc parier sur une diffusion aux alentours de décembre 2025 ou janvier 2026, au plus tôt.

Que peut-on attendre de cette nouvelle et dernière saison d’Outer Banks ?

C’est grâce à une lettre des créateurs de la série que Netflix a annoncé le renouvellement d’Outer Banks pour une cinquième et dernière saison, le 4 novembre 2024. Dans ce message, adressé aux fans, Jonas Pate, Josh Pate et Shannon Burke évoquent un « voyage en cinq saisons autour d’un récit d’aventure, de chasse au trésor et d’amitié ». Ils décrivent également la saison 4 comme la « plus longue et la plus difficile, mais aussi la plus enrichissante, à produire ». Il faut dire que le tournage de ces épisodes a duré plus d’un an, entre juin 2023 et juin 2024, avec une interruption de deux mois lors de la grève des scénaristes à Hollywood.

Après cette saison 4, qui se terminera sur un épisode plus long, quasiment de la durée d’un film, et qui est selon les créateurs le « meilleur épisode, mais aussi le plus puissant » de toute la série, les Pogues reviendront donc pour une ultime saison 5. Jonas Pate, Josh Pate et Shannon Burke espèrent que ces chapitres finaux « ramèneront enfin nos chers Pogues à la maison, de la façon dont nous l’avions imaginé et planifié des années plus tôt ». Espérons que cette conclusion ne sera donc pas trop tragique et offrira enfin à Sarah, Booker, Kiara et les autres, le happy ending qu’ils méritent (et un bon gros trésor à la clé).

