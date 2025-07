Lecture Zen Résumer l'article

Plus personne n’espérait quoi que ce soit, et puis voilà : dans son communiqué présentant ses plans pour la gamescom 2025, Microsoft a indiqué que Hollow Knight: Silksong, véritable arlésienne, sera jouable.

C’est une nouvelle qu’on ne pensait pas lire de sitôt. On va enfin pouvoir bientôt (re-)tester Hollow Knight: Silksong. Dans un communiqué du 28 juillet, Microsoft a dévoilé ses projets pour l’édition 2025 de la gamescom, qui se déroulera en Allemagne fin août. À cette occasion, l’entreprise américaine fera en sorte de rendre le jeu jouable au public.

« Testez Hollow Knight: Silksong au travers d’une nouvelle démo, sur PC ou sur la ROG Xbox Ally X », explique ainsi Microsoft. Suite d’une pépite souvent citée comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps, Hollow Knight: Silkong a été annoncé pour la première fois en 2019. Depuis, il s’est fait très rare, au point d’être devenu un running gag chez les joueurs et les joueuses, à chaque prise de parole.

Compte parodique Hollow Knight: Silksong. // Source : Capture d’écran

Hollow Knight: Silksong sera enfin jouable pour le public

Numerama sera à la gamescom Comme chaque année, Numerama fera le déplacement à Cologne pour jouer à un maximum de jeux. Hollow Night: Silksong est bien évidemment dans notre viseur.

« Hollow Night: Silksong sera jouable à la gamescom 2025 ! La dernière fois que j’ai pu y jouer, c’était à l’E3 2019…», confie le rédacteur en chef du site JV dans un message sur X. Preuve que la patience était le maître-mot pour ce jeu appartenant au genre Metroidvania. Autre preuve ? L’existence de comptes parodiques, comme celui intitulé « Is Silksong Out Yet? » (« Est-ce que Silksong est déjà sorti ? ») ou celui intitulé « Hollow Knight: Silksong Countdown » (« Compte à rebours Hollow Knight: Silksong »). Ce dernier est un bot qui publiera des tweets jusqu’à la sortie du jeu.

Hollow Knight: Silksong. // Source : Team Cherry

La présence d’une démo jouable de Hollow Night: Silksong dans un événement majeur comme la gamescom est une excellente nouvelle quant à sa disponibilité future. Le titre développé par Team Cherry est toujours attendu pour 2025 et tout porte à croire qu’on connaîtra sa date de sortie d’ici quelques jours. Sur Discord, le studio a confirmé que le titre arrivera durant le quatrième trimestre de l’année, soit entre le 1er octobre et le 31 décembre.

Microsoft tient à faire de Hollow Night: Silksong un ambassadeur pour la ROG Xbox Ally X, sa « console portable » conçue en partenariat avec Asus. C’est plutôt un excellent choix : au format nomade, une aventure de type Metroidvania se savoure avec beaucoup de plaisir.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama