[Deal du jour] La DualSense Edge est une manette Pro de qualité pour la PlayStation 5, vendue bien trop chère à sa sortie. Sous les 200 €, elle devient enfin plus intéressante.

La DualSense est une excellente manette qui fait l’unanimité auprès des joueuses et des joueurs qui possèdent une PS5. Il existe cependant une alternative haut de gamme officielle pour celles et ceux qui souhaitent posséder les meilleurs accessoires, pour les meilleures performances. La DualSense Edge est le modèle pro de Sony pour jouer sur PS5, vendu 239,99 €. Un prix élevé, qui baisse heureusement de temps à autre, comme en ce moment sur Cdiscount.

La manette DualSense Edge de Sony est commercialisée 239,99 € à sa sortie. Elle est en ce moment proposée au prix de 199,99 € sur Cdiscount.

C’est quoi, cette manette pour PS5 ?

La DualSense Edge ressemble à la DualSense, qui profite déjà d’une ergonomie quasi parfaite, mais prend un peu de poids au passage, avec maintenant 335 g sur la balance, contre 280 g pour le modèle classique. Les poignées intérieures antidérapantes offrent une très bonne préhension, et la manette procure une bonne sensation de solidité grâce à des finitions de qualité. Une nouvelle texture au niveau des paumes et des gâchettes L2/R2 optimise la préhension. Niveau esthétique, la Edge conserve le design et le code couleur de la DualSense, en dehors du pavé tactile désormais noir.

De nouveaux boutons pour créer des raccourcis ont été ajoutés sous la manette et à l’avant. Le pad devient aussi entièrement personnalisable via une simple pression sur le bouton Fn et le bouton Options, même pendant une partie. Le menu de personnalisation vous permet de modifier les paramètres, de configurer certaines touches, de définir la sensibilité du joystick ou encore baisser ou augmenter l’intensité des vibrations.

La DualSense Edge de Sony pour PS5 // Source : Thomas Ancelle pour Numerama

Est-ce que la manette Pro de la PS5 vaut le coup en promo ?

Moins de 200 €, c’est plutôt rare, même si ça reste encore un prix élevé pour une manette. Notez toutefois que pour ce prix, vous aurez aussi une mallette de transport pour ranger la manette, ainsi que plusieurs accessoires comme des capuchons de sticks analogiques, ou deux sets de boutons supplémentaires pour le dessous de la manette. Concernant la manette en elle-même, l’ensemble des fonctions de la DualSense classique est bien sûr présent, avec des améliorations bienvenues comme les raccourcis à l’arrière ou l’application compagnon.

Notez que le pad de Sony peut fonctionner sous Windows 11 via une connexion Bluetooth ou un câble USB. Enfin, niveau autonomie, comptez un peu plus de 5 h de jeu. Un long câble tressé de 280 cm permet heureusement de jouer avec la manette branchée.

Les points à retenir sur la DualSense Edge :

Une manette personnalisable

Une excellente qualité de fabrication

S’accompagnent de capuchons et boutons supplémentaires

