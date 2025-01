Lecture Zen Résumer l'article

L’accessoiriste Hyperkin est présent au CES 2025 pour dévoiler de nouveaux produits gaming. Parmi eux, il y a une manette Xbox dont le design est inspiré de celui de la DualSense, le pad PS5.

En matière d’ergonomie, de design et de durabilité, la manette Xbox fait partie des meilleures du monde. Pour qui chercherait un pad fiable et universel, alors c’est une recommandation qu’on peut faire les yeux fermés. Pour preuve, Microsoft n’a quasi rien changé entre la Xbox One et la Xbox Series S/X.

Mais Sony a également mis la barre haut avec la DualSense, la manette associée à la PlayStation 5. Outre les technologies exclusives embarquées (retour haptique pour les vibrations, gâchettes adaptatives), la firme nippone a revu sa copie avec une solution bien plus pertinente que la DualShock 4. Et c’est sans doute le plébiscite autour de la DualSense qui a poussé Hyperkin à concevoir une manette Xbox qui ressemble… à la DualSense. Elle a été présentée le 6 janvier dans les colonnes d’IGN, à l’occasion du CES 2025.

C’est une manette PS5 mais pour Xbox

Hyperkin a choisi un nom un peu arrogant concernant cette manette Xbox qui fait penser à la DualSense : The Competitor. Il est bien choisi car elle constitue une vraie alternative pour celles et ceux qui préfèrent les sticks symétriques — un élément de différenciation par rapport à la manette Xbox classique (où les sticks sont asymétriques). En somme, The Competitor offre l’ergonomie à la PlayStation, mais sur les consoles Xbox (ainsi que sur PC). Libre à chacun d’avoir sa préférence, sachant que la disposition des sticks peut convenir pour tel ou tel genre de jeu.

The Competitor DualSense

La marque a par ailleurs pensé à intégrer la technologie à effet hall, aussi bien pour les sticks que pour les gâchettes. Elle permet de lutter contre le phénomène de drift, lié à l’usure, en optant pour une conception magnétique sans aucune friction. Rappelons que les manettes officielles de Sony et de Microsoft ne s’appuient pas sur cette technologie plus durable, même celles les plus chères.

Filaire, The Competitor reprend aussi à son compte la croix directionnelle séparée en quatre touches (plutôt que pleine et circulaire sur une manette Xbox), ainsi que le bouton pour couper le microphone. À l’arrière, on retrouve deux raccourcis programmables pour une expérience de jeu plus pointue. Cette manette commercialisée par Hyperkin sera disponible en deux versions : finition noire/blanche (comme la DualSense originale) ou 100 % noire. Attention, elle n’embarque pas les technologies spécifiques de la manette de la PS5.

