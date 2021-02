Il existe une petite astuce fort utile qui pourrait faire le bonheur des joueurs et joueuses Xbox. La nouvelle manette est capable de switcher en quelques secondes d'un appareil à l'autre.

Microsoft ne sait pas toujours comment mettre en avant les fonctionnalités de ses produits. Pour preuve, on vient tout juste de découvrir une spécificité de la manette commercialisée avec la manette Xbox Series S et Xbox Series X. L’accessoire est capable de mémoriser plusieurs appareils en même temps, ce qui signifie que l’on peut facilement passer de l’un à l’autre sans avoir à se perdre dans les paramètres Bluetooth à chaque utilisation.

Cette astuce, méconnue jusqu’alors, a été fournie par Timo Wolf, employé de Microsoft, dans un tweet publié le 8 février. Il précise qu’aucun document officiel n’explique son fonctionnement. Sur la page de présentation de la manette Xbox, tout juste peut-on lire : « Couplez et basculez facilement d’un appareil à l’autre, notamment Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC Windows 10 et appareils Android ». Numerama a pu tester et valider cette fonctionnalité cachée, qui plaira à celles et ceux qui adorent profiter du Xbox Game Pass sur de multiples appareils.

Quick video proof using Xbox Series X Controller, Windows 10 PC & Xbox One X. Important : Learned through feedback this does not work to switch between Xbox & Xbox Wireless Adapter. Only Xbox & Bluetooth connection pic.twitter.com/6ROCXNMI6H — Timo Wolf (@OmitFlow) February 8, 2021

Comment passer facilement d’un appareil à l’autre avec sa manette Xbox ?

Concrètement, la manette Xbox peut garder en mémoire une console et le dernier appareil — PC ou Android — auquel elle s’est connectée. Par exemple, vous pouvez très bien commencer une partie de Gears 5 sur votre Xbox Series X et la poursuivre sur une tablette Android — grâce au Game Pass — avec la même manette, sans avoir à synchroniser à nouveau ladite manette avec votre tablette.

Après avoir lié votre manette à votre Xbox et votre autre appareil, il suffira :

De cliquer deux fois sur le bouton d’appareillage pour connecter la manette à la Xbox ;

De rester appuyé sur le bouton d’appareillage pour connecter la manette à l’autre appareil (le dernier utilisé si votre manette est liée à plusieurs appareils).

Quand vous rallumerez votre manette, elle sera connectée à la dernière plateforme que vous avez utilisée (la console Xbox n’est pas prioritaire sur les autres). À noter que si vous démarrez une partie sur un PC ou un smartphone avant de la poursuivre sur la console, appuyer deux fois sur le bouton d’appareillage allumera votre Xbox. Il s’agit d’une autre astuce.

Comme le précise Timo Wolf, cette fonctionnalité n’est pas compatible avec l’adaptateur sans fil Xbox pour Windows 10. Numerama peut également confirmer que seules les nouvelles manettes sont concernées. On a essayé avec un pad Elite Series 2 et, hélas, l’astuce n’a pas fonctionné.

