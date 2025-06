Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la saison 2 de la série Netflix ne sera pas mise en ligne avant 2026, Lego vient de dévoiler sa propre surprise aux fans : non pas un, mais bien sept sets One Piece différents, qui seront bientôt disponibles. Et oui, le Vogue Merry en fait partie.

L’équipage du Chapeau de Paille vous manque et vous n’attendez qu’une chose : les retrouver sur Netflix, pour une saison 2 ? Lego a pensé à tout et vous permet de patienter tranquillement, jusqu’à la suite de One Piece, grâce à plusieurs sets justement basés sur l’univers de Eiichirō Oda et sur son adaptation en live-action.

Un partenariat juteux pour la marque de jouets, comme pour le géant du streaming, qui ont mis au point pas moins de sept sets différents, prêts à conquérir les fans. Après des mois de teasing, Lego a enfin révélé les contours de ces produits dérivés, qui seront disponibles dès le 1er août 2025. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. Alors, préparez-vous, moussaillons, pour ces aventures estivales, dont voici les visuels.

Un petit Luffy en Lego, façon BrickHeadz

Que serait One Piece sans Monkey D. Luffy, son héros élastique et excentrique ? Cette figurine BrickHeadz fera 9 cm de haut et sera composée de 136 pièces, à poser sur une plaque de base. Et oui, vous pourrez même lui mettre son fameux chapeau de paille, si caractéristique, même si on vous accorde qu’il a l’air encore plus bêta en version Lego.

Le petit Luffy en Lego // Source : Lego

Un petit Baggy le Clown en Lego, en mode BrickHeadz

Face à Luffy, on retrouvera l’un des méchants les plus emblématiques de la série : Baggy le Clown. La figurine, de 9 cm de haut, sera cette fois composée de 176 pièces à assembler. Son maquillage si iconique et son chapeau orange seront évidemment de la partie. Avec ses petits yeux brillants, on aurait même envie de le consoler au lieu de le combattre.

Le petit Baggy le Clown en Lego // Source : Lego

Le restaurant flottant Baratie en Lego

Pour un petit creux, direction le restaurant flottant Baratie, l’un des lieux emblématiques de One Piece. Il s’agit du plus gros set de la collection, avec 3402 pièces et plus de 35 cm de haut, une fois terminé.

La cuisine, la salle à manger, les quartiers de Zeff et la salle du trésor pourront être recréés, en compagnie de 10 personnages cultes : Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Zeff, Garp, Hermep, Kobby et Mihawk. 5 affiches « Wanted » seront également incluses, ainsi que le fameux escargophone de la série.

Le restaurant Baratie, iconique Petite pause avec Luffy, Nami et Usopp

Le bar du village de Fuchsia en Lego

Avant d’embarquer pour des aventures épiques, Luffy a d’abord grandi au village de Fuchsia. Lego propose donc de recréer son fameux bar, grâce à un set de 13 cm de haut, composé de 299 pièces. À noter que le toit de l’établissement peut être retiré pour accéder directement à l’intérieur.

Une affiche « Wanted » peut même être disposé sur les murs de ce bar, tandis qu’un bateau de pirates est amarré à la jetée. Des minifigurines de Luffy, Shanks et Makino sont incluses, ainsi qu’un exemplaire du Fruit du Démon, qui a changé la vie de Luffy pour toujours. Il s’agit probablement du set qui nous séduit le moins, par sa simplicité et son design, moins travaillé que les autres de la collection. Il sera cependant parfait pour les enfants.

Le bar du village Fuchsia en Lego // Source : Lego

Le chapiteau de Baggy le Clown en Lego

Qui dit Baggy le Clown, dit forcément chapiteau. L’impressionnant repère du méchant pourra être construit grâce à ce set de 573 pièces, de 16 cm de haut. Fun et inventif, ce set met en scène trois attractions : un réservoir d’eau, une table verticale tournante et une cage suspendue. Le toit peut être transformé pour laisser apparaître une version miniature de Baggy.

Luffy, Zoro, Nami et Baggy le Clown seront de la partie, dans cet immense terrain de jeu avec des chaises amovibles, un trône de Baggy, et de nombreuses armes au programme. Deux affiches « Wanted » sont incluses.

Le champ de bataille de Baggy Zoro sur une plaque tournante

La bataille d’Arlong Park en Lego

Dans la saison 1 de One Piece, Luffy et son équipage devaient faire face aux redoutables pirates d’Arlong. Lego vous permet de recréer cet affrontement iconique sur cette pagode de 29 cm de haut, composée de 926 pièces. Un set évolutif, puisque lorsque l’on appuie sur le sommet, celle-ci finit par s’effondrer.

Des minifigurines de Nami, Usopp, Arlong et Smack rejoignent la bataille, ainsi que celle de Luffy, bien sûr, avec des accessoires permettant d’allonger ses bras. À noter qu’il s’agit du seul set de la collection qui permet de montrer les pouvoirs de Luffy. Trois affiches « Wanted » sont également incluses. Si le set aurait mérité d’être légèrement plus généreux en termes de nombre de pièces, on a tout de même hâte de pouvoir le construire.

Une bataille restée culte La pagode peut s’effondrer

Le bateau pirate Vogue Merry en Lego

Le meilleur pour la fin : vous pourrez voguer sur le Vogue Merry, aux côtés de l’équipage du Chapeau de Paille. Étonnamment, il ne s’agit pas du plus gros set de la collection (largement dépassé par le restaurant Balatie), mais le fameux bateau pirate possède tout de même de sérieux arguments en sa faveur. Il mesure plus de 34 cm de haut, et pourra être construit grâce à 1376 pièces.

À l’intérieur, on y trouvera une cabine, une cuisine, un atelier et plusieurs rangements. Quatre affiches « Wanted » ainsi que cinq figurines seront incluses : Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji. La figure de proue à tête de mouton, si appréciée des fans, a évidemment été recréée pour l’occasion.

Embarquez sur le Vogue Merry ! // Source : Lego

