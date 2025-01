Lecture Zen Résumer l'article

Netflix a publié un teasing sur une collaboration avec Lego à propos de la licence One Piece. De quoi s’agit-il ? Préparez vos économies.

L’adaptation du manga One Piece, diffusée sur Netflix, est un immense carton. Et alors que la deuxième saison est attendue pour 2025, la plateforme de SVOD a publié sur son compte X (ex-Twitter), le 23 janvier, un teaser énigmatique.

« Cher équipage du Chapeau de Paille, vous êtes prêts pour une nouvelle aventure ? », peut-on lire alors que l’image montre le chapeau de Luffy, le héros, au format des briques Lego. Netflix et la célèbre marque danoise sont-ils en train de produire une autre adaptation de One Piece ? Non. Les deux entreprises s’apprêtent à commercialiser du merchandising pour la série en live action.

Lego x Netflix x One Piece // Source : X (ex-Twitter)

Il va y avoir des constructions Lego adaptées de la série One Piece sur Netflix

À ce jour, nul ne sait de quoi sera composée cette gamme de produits Lego adaptés de la série One Piece sur Netflix. On peut simplement préciser que les différents sets seront pensés pour reproduire certaines scènes vues sur la plateforme de SVOD. Il y aura certainement un ou plusieurs bateaux, ainsi qu’une ribambelle de personnages. Il est en outre difficile de deviner les prix à l’avance. Dans son catalogue, Lego propose des boîtes à 10 € et d’autres à plusieurs centaines d’euros. Tout dépend de l’inventaire pièces : plus il y en a, plus le tarif grimpe, sans oublier le coût de la licence.

Ce ne sera pas la première collaboration entre Lego et Netflix. Les deux géants du divertissement s’étaient déjà entendus sur un seul et unique set aux couleurs de Stranger Things. Le produit, épuisé aujourd’hui, était vendu 200 € pour un peu plus de 2 000 pièces. One Piece n’observera pas la même stratégie puisque le communiqué de presse reçu par Numerama évoque bien plusieurs sets — sans préciser le nombre, ni leur contenu.

En revanche, c’est la première fois que Lego s’aventure dans le monde de l’animé. Alors que la firme danoise multiplie les collaborations avec des licences fortes depuis des années (Star Wars, Marvel, DC Comics, Disney, Pixar, Tortues Ninja, Le Seigneur des anneaux, Nintendo…), il n’y a jamais eu de sets à l’effigie de Dragon Ball, Naruto ou encore Bleach. C’est un fait étonnant, mais une anomalie qui sera bientôt réparée avec un potentiel immense en termes de succès commercial — Netflix + Lego + One Piece = machine à cash.

À noter que le créateur de One Piece est visiblement un grand fan de Lego. Pour accompagner le teasing, il a déclaré : « Encore aujourd’hui, il y a des dizaines et des dizaines de boîtes Lego qui sont empilées dans mon bureau que je n’ai pas encore eu le temps d’ouvrir. C’est le meilleur jouet ! Depuis le début de l’animé il y a 25 ans, j’ai toujours demandé des Lego, et mes rêves vont devenir réalité avec une collection basée sur la série en live action. » Nul doute qu’il prendra le temps de les assembler.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+