Dévoilé récemment, le prochain volet du jeu de football d’EA arrive fin septembre. Voici tout ce qu’il faut savoir pour réserver EA SPORTS FC 26 au meilleur prix.

Depuis la fin du partenariat entre EA et la FIFA, la franchise de football la plus vendue au monde avance sous son propre nom. EA Sports FC 26 est le troisième volet sous ce nom et devrait marquer un virage important si l’on en croit les premières images et communications officielles à son sujet avec des changements de gameplay notables, un contenu encore étoffé et une approche plus segmentée des styles de jeu.

Les meilleures offres de précommande pour EA Sports FC 26

EA Sports FC 26 sera disponible sur l’ensemble des consoles actuelles : PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam, Epic, EA App), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et même Amazon Luna. Le jeu sortira officiellement le 26 septembre 2025, mais les précommandes de l’Édition Ultimate permettront d’y jouer en accès anticipé dès le 19 septembre.

Cette année, Electronic Arts reprend la même formule avec seulement deux versions :

Édition Standard à 79,99 € : l’Édition Standard inclut le jeu de base, quelques éléments bonus pour le mode Carrière et un consommable pour débloquer un archétype. Elle s’adresse à ceux qui veulent surtout profiter du jeu en solo ou en carrière.

Édition Ultimate à 99,99 € : l’Édition Ultimate, propose quant à elle un accès anticipé de 7 jours, 6 000 points FC (répartis sur deux mois), un emplacement d’évolution supplémentaire pour Ultimate Team, ainsi qu’un Passe Premium pour la saison 1. Si vous précommandez avant le 26 août, vous recevrez également une icône 93+ pour FC 25 en bonus et une amélioration EVO Ultimate team à 99 en tir. C’est clairement l’édition pour les gros joueurs d’Ultimate Team. Si vous ne jouez pas à ce mode, inutile d’opter pour cette version.

EA Sports FC 26: quelles nouveautés cette année ?

Sortir un jeu chaque année impose un rythme soutenu qui laisse peu de marge aux équipes de développement pour transformer en profondeur le gameplay. La recette d’EA n’a pas beaucoup changé depuis plusieurs années : elle évolue par petits ajustements, avec des optimisations progressives d’un opus à l’autre. En tant que joueur assidu depuis FIFA 14, j’ai moi-même vu cette évolution, avec parfois quelques opus clairement dispensables.

EA FC 26 // Source : Electronic Arts

EA Sports FC 26 repose globalement sur les mêmes fondations, avec des modes désormais classiques comme le Club Pro ou Ultimate Team, devenu la vitrine compétitive du jeu. Mais cette année, EA semble avoir (enfin) amorcé des changements plus structurels pour répondre à la frustration des joueurs et joueuses. Plutôt que d’ajouter de nouveaux gestes techniques ou de simples ajustements, ce nouvel opus introduit pour la première fois deux styles de gameplay distincts : une jouabilité compétitive, pensée pour les modes en ligne (Clubs, Ultimate Team), et une jouabilité dite authentique, plus proche de la simulation, destinée aux modes solo comme la Carrière. Reste à voir si cette approche segmentée de gameplay selon les modes permettra d’améliorer le ressenti manette en main.

EA Sports FC 26 // Source : EA

En parallèle, le mode Carrière Manager évolue avec un marché des entraîneurs, un hub interactif, et des défis Live inspirés de l’actualité. Les Archétypes font leur apparition pour apporter plus de personnalité aux joueurs créés et débloquer des atouts spécifiques. Les animations et les dribbles sont aussi revus pour offrir plus de fluidité, et l’intelligence artificielle des gardiens a été retravaillée.

Bonne nouvelle pour ceux qui achètent le jeu avec une pointe de nostalgie : Zlatan Ibrahimović, la légende du PSG, fait son retour en tant que carte Icône dans Ultimate Team. Un timing parfait pour ceux qui aimeraient l’intégrer dans le onze qui a remporté la Ligue des champions cette année.

Un monde ouvert sur EA FC 26 ?

Mais une question reste en suspens : EA Sports FC 26 proposera-t-il enfin un mode en monde ouvert, à la manière du MyPark de NBA 2K ? La rumeur circule depuis plusieurs mois, évoquant l’arrivée d’un espace social et compétitif en ligne, où les joueurs pourraient évoluer librement avec leur avatar. Pour l’instant, ni les premières communications officielles ni le trailer ne confirment cette fonctionnalité, mais rien n’est encore exclu.

