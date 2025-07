Lecture Zen Résumer l'article

Les développeurs à qui on doit la sympathique adaptation de l’univers de RoboCop avait encore quelques idées à partager. Logiquement plus ramassé, RoboCop: Rogue City – Unfinished Business est un spin-off qui rappelle à quel point il est fun d’incarner RoboCop.

En 2023, l’éditeur Nacon et le studio Teyon créaient la surprise avec RoboCop: Rogue City. Il faut y jouer pour le croire : une adaptation réussie de l’univers lancé par Paul Verhoeven en 1987. Pour parvenir à convaincre, les développeurs ont opté pour un respect total des capacités du héros, mi-homme mi-machine. Le gameplay est donc volontairement lourd pour donner l’impression d’incarner un tank bipède, ultra-résistant et ultra-puissant. En résulte une expérience inespérée, qui mérite vraiment d’être découverte.

Et Teyon en avait visiblement encore sous le coude, en témoigne la sortie de RoboCop: Rogue City – Unfinished Business, un spin-off qui fait office de suite à l’échelle plus réduite. Elle permet de prolonger le plaisir et le fun de l’opus principal, en plongeant cette fois le robot flic dans une tour contrôlée par une bande de mercenaires. Exit les balades dans la ville malfamée de Detroit, bonjour les couloirs froids d’un bâtiment où règne la violence. C’est toujours aussi cool d’incarner RoboCop, sachant que RoboCop: Rogue City – Unfinished Business varie les plaisirs en dépit d’une structure plus ramassée.

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business est une bonne « suite » pour les fans du robot

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business n’est pas une suite au sens strict du terme, puisque son échelle plus réduite ferait plutôt de lui une extension de RoboCop: Rogue City. Nacon et Neyon ont décidé d’en faire un contenu indépendant, signifiant qu’il n’est pas nécessaire d’avoir le premier jeu pour en profiter. Il n’empêche, le scénario prend place juste après, avec un drame qui décime le commissariat où travaille RoboCop, alors envoyé dans une tour qui a été prise d’assaut par un malfrat charismatique, ex-flic dont les idéaux ont volé en éclat après une tragédie.

Forcément, la tour en question n’offre pas un terrain de jeu aussi étendu et varié que les environnements de RoboCop: Rogue City – Unfinished Business. On notera quand même la possibilité de remplir quelques missions annexes entre deux tueries, qui restent le cœur du gameplay, en vue à la première personne (FPS). Toujours aussi résistant et fort, RoboCop poursuit son massacre dans RoboCop: Rogue City – Unfinished Business. Il appuie sur la détente, et pose les questions ensuite. On retrouve dès lors cette ambiance malsaine et satyrique, qui pourra choquer les âmes les plus sensibles (comme le film de Paul Verhoeven).

Toujours aussi résistant et fort, RoboCop poursuit son massacre dans RoboCop: Rogue City – Unfinished Business

Parmi les quelques nouveautés de RoboCop: Rogue City – Unfinished Business, on note une plus grande variété dans les ennemis proposés. Les mercenaires développent un arsenal assez avancé, et peuvent même faire appel à des drones pour empêcher RoboCop de nuire. C’est plutôt bien pour pimenter les (nombreux) affrontements. En revanche, introduire des exécutions au corps-à-corps en se servant de certains éléments du décor n’était pas nécessaire, d’autant qu’on doit se coltiner un ralenti, certes gore, mais brisant le rythme. Soulignons enfin la possibilité d’utiliser des armes cryogéniques particulièrement dévastatrices, mais à l’usage bien entendu limité (comme les autres armes en dehors du pistolet emblématique de RoboCop, aux munitions illimitées).

Les développeurs ont par ailleurs pensé à nourrir la narration avec des séquences plus exotiques. Et il y aura notamment deux fantasmes de fans réalisés : l’opportunité d’incarner Alex Murphy avant sa transformation (spoiler : l’écart de puissance avec RoboCop est colossal) et, plus jouissif, de prendre le contrôle de l’infâme robot ED-209 — à l’origine d’une scène cauchemardesque dans le film original. Plus étonnant, Teyon va jusqu’à nous mettre dans la peau d’un personnage féminin qui doit échapper à des agresseurs. Un moment réaliste et flippant, qui renforce l’atmosphère d’insécurité des lieux où se passe RoboCop: Rogue City – Unfinished Business. Il fallait oser, et bravo au studio.

Si on prend beaucoup de plaisir à retrouver RoboCop, force est de reconnaître que le jeu reste globalement maladroit dans son gameplay, sa narration et sa réalisation (certains dialogues souffrent d’erreurs de traduction ou de cadrages hasardeux). Mais on sent un vrai effort et une vraie passion pour ce héros atypique. Compte tenu du beau succès d’estime qu’a eu RoboCop: Rogue City, les développeurs ont eu raison de prolonger l’aventure. Paul Verhoeven serait sans doute fier de voir que son œuvre a laissé un héritage qui continue d’être respecté aujourd’hui.

