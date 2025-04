Lecture Zen Résumer l'article

Le studio polonais CD Projekt Red a prévu un portage de Cyberpunk 2077 pour la Nintendo Switch 2. Mettra-t-il aussi à jour la version Switch de The Witcher 3: Wild Hunt, son RPG iconique ?

CD Projekt Red a encore menti. Il y a quelques mois, le studio polonais affirmait que le développement concernant Cyberpunk 2077 était arrivé à son terme, sous-entendant que les employés pourraient dorénavant se concentrer sur les futurs projets (The Witcher 4 en tête). Finalement, un ultime patch était prévu pour le RPG et, le 2 avril 2025, on apprenait qu’une version Switch 2 était bien en chemin.

Avec l’arrivée de Cyberpunk 2077 sur la future console de Nintendo, il était légitime de se demander si CD Projekt Red n’a pas prévu, aussi, un portage de The Witcher 3: Wild Hunt — déjà disponible sur Switch. La dernière aventure de Geralt de Riv est en effet le véritable chef d’œuvre du studio, jugé supérieur à son RPG à l’ambiance dystopique. Interrogé à ce sujet le 16 avril par Eurogamer, CD Projekt Red a préféré botter en touche. L’entreprise serait ainsi trop occupée sur Cyberpunk 2077. Pour le moment ?

CD Projekt Red est concentré sur la version Switch 2 de Cyberpunk 2077

Membre de CD Projekt Red, Filip Downar a ainsi focalisé son discours sur l’arrivée de Cyberpunk 2077 sur la Switch 2. « Notre relation avec Nintendo date de la première Switch, quand nous avons lancé The Witcher 3: Wild Hunt. […] Quand nous avons appris qu’il y aura une Switch 2 plus puissante, on s’est tout de suite dit qu’elle serait parfaite pour Cyberpunk 2077 ». Et The Witcher 3, alors ? Mystère.

Cyberpunk 2077. // Source : CD Projekt

Soulignant à quel point c’est « excitant d’être un titre de lancement pour une nouvelle console », il a relevé les spécificités de la Switch 2, comme « la reconnaissance de mouvements, l’implantation du gyroscope, le capteur de souris… ». Surtout, le jeu arrive sur Switch 2 avec un état de maturité évident : on est à des années-lumière des débuts chaotiques du titre : CD Projekt Red a largement rattrapé le coup depuis.

On peut regretter l’absence de plan officiel pour un nouveau portage de The Witcher 3, qui aurait pourtant bien besoin de la puissance de la Switch 2 pour respirer un peu. Le précédent portage, si impressionnant soit-il compte tenu des exigences du titre par rapport à son support, s’est avéré difficile. Nous relevions qu’il était « à la fois un exploit et une fausse bonne idée », la « pire version du RPG mature malgré les beaux efforts de CD Projekt Red [pour] le rendre le plus jouable possible ». Il valait mieux le découvrit ailleurs, sur PC ou une console rivale.

