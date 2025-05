Lecture Zen Résumer l'article

Alors que The Last of Us a déjà été renouvelée pour une saison 3, son co-créateur, Craig Mazin, estime qu’une saison 4 sera forcément nécessaire pour conclure l’intrigue de Joel et Ellie.

Et si la série The Last of Us continuait à nous accompagner pendant encore de nombreux épisodes, non pas pour une simple saison 3, mais aussi pour une suite ? C’est en tout cas l’avenir que suggère Craig Mazin pour son adaptation du fameux jeu vidéo de Naughty Dog, en deux parties. La production de HBO pourrait donc continuer à décliner son intrigue sur une saison 4.

« Nous n’avons aucun moyen de conclure le récit avec la saison 3 »

Dans une interview accordée à Collider, le showrunner Craig Mazin a ainsi confié que The Last of Us allait se prolonger pendant encore plusieurs années : « Je pense qu’il y a de grandes chances que la saison 3 soit plus longue que la deuxième, notamment parce que les opportunités que nous offre la narration sont légèrement différentes. La mort de Joel est tellement impactante, c’est une telle bombe nucléaire d’un point de vue du récit qu’il est difficile de s’en écarter. Nous ne pouvons pas vraiment prendre de pause, faire un pas de côté, et faire un épisode comme celui dédié à Bill et Franck. »

Frank et Bill dans l'épisode 3 de The Last of Us.

La saison 2 de la série HBO se centre en effet majoritairement sur la quête de vengeance d’Ellie, accompagnée de Dina. Mais la saison 3 pourrait justement prendre un autre chemin : « Nous aurons un peu plus d’espace pour d’autres histoires. Et assurément, nous n’avons aucun moyen de conclure ce récit avec la saison 3. Avec un peu de chance, elle plaira assez pour que l’on puisse revenir et terminer la série avec une quatrième saison. C’est l’issue la plus probable en tout cas. » L’idée n’est cependant pas nouvelle : Craig Mazin avait déjà évoqué la possibilité d’une saison 4 auprès de Deadline, en juin 2024.

D’ici là, le showrunner invite les fans à être patients et à leur faire confiance sur les indices distillés au compte-goutte dans la saison 2, notamment autour du W.L.F. et des Seraphites : « Nous avons soigneusement pensé à tout. Non, vous n’avez pas encore toutes les informations que vous méritez d’avoir. Oui, elles vont finir par vous être révélées. Tout ceci n’a pas été pensé par hasard. »

