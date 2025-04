Lecture Zen Résumer l'article

Bella Ramsey se confie sur la scène la plus difficile à tourner dans la série The Last of Us, qui se trouve justement dans l’épisode 3, diffusé dimanche dernier.

Après un épisode 2 terriblement sombre, et qu’il contenait le plus gros plot twist de l’histoire de The Last of Us, l’épisode 3 en tire les conséquences directes. L’une de ces scènes a été particulièrement difficile pour Bella Ramsey, l’interprète d’Ellie.

Bella Ramsey et les larmes d’Ellie

Si The Last of Us a démontré l’immense talent de Bella Ramsey dans sa capacité à interpréter une palette d’émotion, iel confie au Hollywood Reporter que l’une de ces émotions est particulièrement difficile pour elle : les larmes. « J’ai vraiment du mal à pleurer dans les scènes. Je peux faire sortir une larme, mais ce n’est pas pareil que de pleurer. Et même si j’arrive à verser une larme, ce n’est pas facile pour moi. Je ne pleure pas devant les gens dans la vie de tous les jours. Un nombre très, très limité de personnes dans ma vie me verront pleurer. Et devoir le faire sur un plateau rempli de gens avec le moniteur et d’autres qui regardent les moniteurs… c’est virtuellement impossible pour moi. »

Pour Bella Ramsey, la scène la plus difficile était donc celle où, après la mort de Joel, l’héroïne se retrouve avec sa veste entre les mains. Ellie se met alors à pleurer en repensant à lui. Bella Ramsey estime que c’était la scène « qui a été la plus difficile à tourner pour moi ».

« les souvenirs les plus heureux que j’ai avec Pedro »

Suffit-il de penser à un moment triste, issu de sa propre vie, comme on peut parfois l’imaginer ? « Cela ne fonctionne pas vraiment pour moi, car cela m’éloigne de la vérité de la situation pour Ellie. » Contre-intuitivement, Bella Ramsey s’est donc remémoré ses souvenirs les plus heureux avec Pedro Pascal, l’interprète de Joel.

« Ce qui est toujours le plus triste pour moi, c’est de me souvenir des choses heureuses », explique Bella Ramsey. « Je me souvenais des premières fois où nous nous sommes rencontrés, du tournage de la première saison ensemble et des moments les plus drôles. » Avant d’ajouter : « Les souvenirs de moi et Pedro, et ceux Joel et Ellie, sont tellement liés pour moi. »

