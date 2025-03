Lecture Zen Résumer l'article

Comme les séries Faute de preuves, Juste un regard et Tu me manques, voici les 11 adaptations des romans signés Harlan Coben, sur Netflix.

Harlan Coben est l’un des écrivains de romans policiers les plus célèbres dans le monde. Et les adaptations de ses œuvres vont bon train. Sur Netflix, on trouve désormais une nouvelle série par an, jusqu’à constituer une véritable « collection Harlan Coben », remplie de thrillers haletants. Dans ce guide, voici les 11 séries adaptées de ses livres et disponibles sur la plateforme de streaming, de la plus récente à la plus ancienne.

Faute de preuves

Mini-série argentine de 2025 en 6 épisodes.

Ema Garay est une journaliste hors pair, qui parvient à coincer des criminels, et particulièrement des pédophiles, qui ont tendance à échapper à la justice. Lorsqu’elle rencontre Leo Mercer, un travailleur social, sa vie bascule : son amant devient le principal suspect dans son enquête sur la disparition d’une adolescente. Ema va alors plonger dans une quête vertigineuse pour découvrir la vérité…

Faute de preuves est la dernière adaptation en date d’Harlan Coben, produite par Netflix.

Juste un regard

Mini-série polonaise de 2025 en 6 épisodes.

Greta mène une petite vie tranquille, jusqu’à ce qu’elle découvre une mystérieuse photo. Elle croit y reconnaître son mari, Jacek, mais celui-ci nie en blocs. Lorsqu’il disparaît dans d’étranges circonstances, la mère de famille va déterrer de lourds secrets enfouis dans sa mémoire depuis longtemps…

Le roman original de Juste un regard avait déjà inspiré une version française pour TF1, en 2017, avec Virginie Ledoyen dans le rôle principal.

Tu me manques

Mini-série britannique de 2025 en 5 épisodes.

Le fiancé de l’inspectrice Kat Donovan a disparu sans laisser de traces il y a de cela 11 ans. Pourtant, de nos jours, alors qu’elle navigue sur une application de rencontre, elle voit le visage de cet homme qui était l’amour de sa vie. Cette réapparition soudaine va totalement la chambouler. Tu me manques est la neuvième adaptation d’un roman d’Harlan Coben sur Netflix.

Double Piège

Mini-série britannique de 2024 en 8 épisodes.

Alors qu’elle vient d’enterrer son mari, prétendument assassiné, l’ancienne soldate Maya découvre des images de lui, sur des caméras de vidéosurveillance. En cherchant à retrouver son mari, son enquête la mène à mettre au jour une très vieille conspiration, plus dangereuse encore que prévu. Double Piège est notamment portée par Michelle Keegan (Downton Abbey).

Ne t’éloigne pas

Mini-série britannique de 2022 en 8 épisodes.

17 ans après la disparition d’un père de famille, un autre homme devient introuvable, dans une petite ville de Grande-Bretagne. Ce mystère va bouleverser la vie de trois personnes, qui n’ont, en apparence, rien en commun : Megan, qui cherche un équilibre entre son travail et ses enfants ; le photographe talentueux Ray ; et le détective Broome. Ne t’éloigne pas met en scène Cush Jumbo (The Good Wife), James Nesbitt (The Missing) et surtout Richard Armitage (Le Hobbit).

Sans un mot

Mini-série polonaise de 2022 en 6 épisodes.

Dans Sans un mot, Adam agit de manière étrange après la mort de son ami… jusqu’à ce qu’il finisse par disparaître étrangement. Ce qui ne passe pas inaperçu dans ce quartier aisé, situé dans la banlieue de Varsovie.

Disparu à jamais

Mini-série française de 2021 en 5 épisodes.

Guillaume a déjà perdu deux êtres chers. Alors quand, 10 ans après, sa petite-amie disparaît sans laisser de trace, il doit faire face à une énigme vertigineuse à résoudre. Disparu à jamais est l’une des rares adaptations françaises d’Harlan Coben, produites par Netflix.

Innocent

Mini-série espagnole de 2021 en 8 épisodes.

Mêlé à une bagarre, Mat tue un homme sans l’avoir vraiment voulu. Au fil des années, il parvient à se reconstruire, puis fait la rencontre heureuse d’Olivia. Mais alors que le bonheur est au bout de ses doigts, le cauchemar reprend. Innocent est l’une des séries les mieux notées de la collection Harlan Coben sur Netflix.

Dans les bois

Mini-série polonaise de 2020 en 6 épisodes.

La sœur du procureur Paweł Kopiński a disparu il y a 25 ans. Mais des éléments étranges sur un corps récemment retrouvé lui donne bon espoir qu’elle pourrait être finalement vivante. Il essaie alors de la retrouver au fil des épisodes de Dans les bois.

Intimidation

Mini-série britannique de 2020 en 8 épisodes.

Une inconnue interpelle Adam en pleine rue pour lui faire une révélation sur son épouse. Sous le choc, il se retrouve face à une énigme. En parallèle, les inspecteurs Johanna et Wes travaillent sur une étrange affaire. Intimidation met en scène un habitué des adaptation d’Harlan Coben, déjà vu dans Ne t’éloigne pas et Double piège : l’acteur Richard Armitage.

Safe

Mini-série franco-britannique de 2018 en 8 épisodes.

La fille de Tom ne rentre jamais de soirée. Alors ce chirurgien veuf part à sa recherche dans tout le quartier. Mais il fait une découverte qui déclenche une enquête le menant jusqu’à son propre entourage. Safe bénéficie d’un casting franco-britannique cinq étoiles avec la présence d’Audrey Fleurot (HPI) et de Michael C. Hall (Dexter).

