Lecture Zen Résumer l'article

Selon Le Figaro, Netflix aurait déposé un recours auprès du Conseil d’État : la plateforme jugerait déséquilibrée la chronologie des médias. Aujourd’hui, Netflix doit attendre quinze mois pour diffuser des films après leur sortie au cinéma.

La plateforme de SVOD s’estime lésée par la chronologie des médias actuelle. Le Figaro révèle que Netflix aurait déposé un recours auprès du Conseil d’État pour trouver une solution. Aujourd’hui, Netflix doit attendre quinze mois après la sortie d’un film en salles pour le diffuser. Pour réduire ce délai, Netflix devrait davantage financer de films français : elle le fait aujourd’hui à hauteur de 50 millions d’euros par an (soit 4% de son chiffre d’affaires). Mais la plateforme semble tenter une autre voie : la voie judiciaire.

Netflix se sent lésé par rapport à Disney+ et Canal+

Netflix doit attendre 15 mois, ce qui est moins que Prime Video, Max, Apple TV+, qui doivent patienter 17 mois avant de diffuser un film sorti au cinéma. Pour les chaînes gratuites, c’est encore plus : 22 mois. Mais en janvier dernier, coup de théâtre : Disney+ passe devant Netflix. Le service de SVoD a annoncé avoir signé un nouveau contrat : 25 % de son chiffre d’affaires net annuel généré en France (contre 20 % auparavant), soit 40 millions d’euros environ, pour la création française et européenne. Ce qui fait passer la plateforme à 9 mois seulement. Quant à Canal+, c’est même 6 mois d’attente seulement. La chaîne va payer 150 millions d’euros cette année, 160 millions l’année prochaine et 170 millions en 2027.

Netflix s’est fait dépasser par Disney+ // Source : Thibault Penin -Unsplash

Suite à cette décision en février, l’accord avec Netflix sur la chronologie des médias est arrivé à son terme. Netflix avait déjà entamé des négociations avec les organisations professionnelles du cinéma depuis plus d’un an, selon Le Figaro. La plateforme a proposé de nouveaux accords, mais rien qui n’aboutisse. Ainsi, Netflix a contesté l’arrêté d’extension de la chronologie des médias déjà en place : elle ne l’a pas signée.

Pourcentage du chiffre d’affaires ou montant investi : Netflix et le cinéma français ne sont pas d’accord

Si Netflix n’investit que 4 % de son chiffre d’affaires dans le cinéma français et européen, cela représente 50 millions d’euros par an. Soit plus que Disney+. C’est justement ce point qui crée des tensions entre la plateforme et les organisations professionnelles du cinéma. Netflix voudrait payer en valeur absolue, quand les organisations voudraient faire payer en pourcentage du chiffre d’affaires.

Source : Pexels

Netflix reste bien plus populaire que Disney+ en France, ce qui signifie un chiffre d’affaires bien plus élevé. Pour arriver à 9 mois, Netflix devrait débourser 25 % de son chiffre d’affaires, ce qui ferait environ 310 millions d’euros chaque année. En prenant en compte les séries et documentaires, Netflix dépense plus de 250 millions d’euros chaque année dans des productions françaises. Pour le CNC (Centre National du Cinéma), Netflix a représenté 80 % des investissements réalisés par les services de streaming payant en 2024.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama