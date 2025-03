Lecture Zen Résumer l'article

Canal+ a annoncé son plan de financement pour le cinéma français, lui garantissant une première place dans la chronologie des médias. Contre une diffusion des films sur ses chaînes 6 mois après leur sortie, Canal+ a réussi à négocier une baisse de son investissement.

Le financement de la culture en France, et notamment du cinéma, a été en 2025 le théâtre d’un bras de fer autour de la chronologie des médias — autrement dit, la règle qui dicte la disponibilité des films sur les plateformes de streaming après leur sortie en salle. Canal+, plus grand mécène du cinéma en France, n’a pas apprécié les négociations des autorités avec les plateformes de streaming et notamment Disney+, qui peut récupérer ses films 9 mois après leur sortie en salle. Au cœur de la discorde ? L’argent, comme toujours.

Canal+ estimait alors être le dindon de la farce : avec 220 millions d’euros investis par an, le géant de l’audiovisuel français ne gardait qu’un avantage de 3 mois pour la diffusion des contenus par rapport à Disney+ qui n’est tenu d’investir que 100 millions d’euros… en 3 ans.

L’investissement a minima de Canal+ dans le cinéma français le laisse en position de leader

Ce bras de fer qui faisait planer de nombreuses menaces sur le cinéma français s’est terminé le 3 mars 2025, à la suite du week-end des Césars. Dans un communiqué de presse, Canal+ a réaffirmé son soutien au cinéma français, tout en donnant les montants que le groupe consentait à investir dans sa production : 150 millions d’euros en 2025, 160 millions d’euros en 2026 et 170 millions en 2027.

Cette enveloppe minimale de 480 millions d’euros sur trois marque bien une baisse du financement de la création par Canal+, même si le groupe reste le « premier partenaire du cinéma français ». Dans cette baisse annoncée, on lit la volonté de Canal+ d’avertir les autorités : si Disney+ paie 35 millions d’euros par an pour 9 mois, alors 3 mois d’exclusivité en plus ne valent pas l’écart d’investissement colossal.

Nouvelle chronologie (2025) Ancienne chronologie (2022) Vente et location (DVD, VOD, Blu-ray) 4 mois 4 mois Canal+ / OCS 6 mois 8 mois Disney+ 9 mois 17 mois Netflix 15 mois 36 mois Amazon Prime, Max, Apple TV+, Paramount+ 17 mois 36 mois Chaînes gratuites (TF1, France 2, M6, Arte…) 22 mois 30 mois

Pour les trois prochaines années, l’investissement raboté de Canal+ pourrait être compensé à la marge par les augmentations des investissements des concurrents. Début mars, nous ne savons par exemple pas quels montants ont été promis par les plateformes à 17 mois, Amazon et Apple TV+ en tête.

Bref 2, suite du succès de Canal+ diffusé par Disney+, un symbole de la rupture entre les deux géants ? // Source : Disney+

