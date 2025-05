Lecture Zen Résumer l'article

Omar Sy endosse à nouveau le costume d’Assane Diop dans Lupin, la fameuse série Netflix dont la saison 4 était très attendue. Casting, nombre d’épisodes… Voici tout ce que l’on sait déjà sur cette suite qui se révèle au compte-goutte.

Le gentleman cambrioleur est enfin de retour, pour nous jouer de mauvais tours. Deux ans après une saison 3 couronnée de succès, l’une des séries françaises les plus prestigieuses de Netflix va ainsi offrir à ses fans une saison 4 très attendue. Premières images, casting, nombre d’épisodes… Voici tout ce que vous devez savoir sur la suite de Lupin.

Les premières images de la saison 4 de Lupin

Après des mois d’attente, Netflix a enfin mis en ligne une première vidéo, confirmant la mise en production de la saison 4 de Lupin, le 12 mai 2025. On y découvre différents lieux de tournage de la série française, situés dans la ville de Paris et utilisés dans les trois premières saisons.

Le court extrait se termine dans le monument le plus emblématique de la capitale : la tour Eiffel, au sommet de laquelle se trouve justement le personnage d’Assane Diop, vêtu de son long manteau noir caractéristique. L’acteur Omar Sy annonce alors la bonne nouvelle : « Je suis de retour. »

Quand sort la saison 4 de Lupin sur Netflix ?

Il faudra probablement encore beaucoup de patience aux fans avant de découvrir la suite de la série française avec Omar Sy. La vidéo partagée par Netflix montre ainsi que les épisodes sont actuellement en tournage, à Paris. La production a même commencé au début du mois d’avril, d’après Allociné.

Cela signifie qu’il faudra attendre la fin de l’année 2025, voire le début 2026, au plus tôt, pour retrouver le personnage d’Assane Diop sur le petit écran. Aucune date plus précise n’a été dévoilée par la plateforme de streaming, pour le moment. Et souvenez-vous : pour la saison 3, Netflix avait même mis en place un jeu de piste géant pour l’occasion. On peut donc s’attendre à un nouveau coup marketing pour ces épisodes à venir.

Combien d’épisodes sont prévus pour cette saison 4 ?

Pour la première fois, la saison 4 de Lupin sera composée de 8 épisodes de 45 minutes. Il s’agira donc de la plus longue de l’histoire de la série, puisque les précédentes contenaient entre 5 et 7 chapitres.

Ce nouveau format plus riche n’a rien d’étonnant compte tenu de son succès monumental : Lupin se place ainsi juste derrière Squid Game et La Casa de Papel au palmarès des séries non-anglophones les plus vues de Netflix. Il s’agit de la seule production française à entrer dans ce prestigieux top 10, d’après les chiffres recueillis par Télé Loisirs.

De quoi parlera la nouvelle saison de Lupin sur Netflix ?

On ignore encore tout de ce qui attend Assane Diop dans cette saison 4, après son incarcération surprise à la fin des épisodes précédents. Les premières images laissent penser qu’il a pu s’échapper de prison et que la tour Eiffel jouerait un rôle important dans cette suite. Sera-t-elle le lieu d’un nouveau cambriolage, dont seul le personnage a le secret ? Le mystère reste entier, pour le moment.

Lupin. // Source : Netflix

Omar Sy sera-t-il de retour dans la saison 4 de Lupin ?

Le célèbre acteur français reprendra évidemment son rôle iconique d’Assane Diop dans ces nouveaux épisodes. Omar Sy sera également le co-showrunner de cette saison 4, dans laquelle il donnera la réplique à ses partenaires habituels : Ludivine Sagnier dans le rôle de Claire, Antoine Gouy dans le rôle de Benjamin, Soufiane Guerrab dans le rôle de Guedira et Shirine Boutella dans celui de Belkacem.

À leurs côtés, on pourra aussi retrouver deux nouvelles recrues : Théo Christine (Skam France, Suprêmes) et Laïka Blanc-Francard (The Walking Dead : Daryl Dixon).

Quant au personnage central d’Hubert Pellegrini, incarné par Hervé Pierre, pour le moment, sa présence n’a pas été confirmée. Il était pourtant au cœur de l’intrigue de Lupin, tirant les ficelles depuis le début pour se venger d’Assane. Espérons donc que nous pourrons le retrouver dans la saison 4.

