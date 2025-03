Lecture Zen Résumer l'article

Une très courte séquence dans la nouvelle bande-annonce de la saison 2 d’Andor montre un officier de l’Empire apparemment en grande difficulté. Un faisceau d’éléments suggère que cela pourrait être un indice annonçant le retour d’un autre personnage.

Ce n’est un secret pour personne : la saison 2 d’Andor va faire revenir tout un tas de personnages de Rogue One, le film qui prend chronologiquement place un peu après. C’est vrai pour Saw Gerrera (Forest Whitaker), Orson Krennic (Ben Mendelsohn) et K-2SO (Alan Tudyk). D’autres pourraient aussi passer une tête dans la série.

On pense en particulier à Galen Erso (Mads Mikkelsen), dans la mesure où l’acteur danois sera bien présent à la Star Wars Celebration, qui aura lieu du 18 au 20 avril au Japon. Or, c’est aussi à cette période que sortiront les tout premiers épisodes de la saison 2 d’Andor : la diffusion débutera à partir du 22 avril, avec trois épisodes par semaine.

Mais il pourrait y avoir une surprise supplémentaire. N’allez pas plus loin si vous ne voulez pas connaitre l’hypothèse dont nous allons parler.

Un indice du retour d’un certain sombre seigneur ?

Dans la nouvelle bande-annonce d’Andor saison 2, on aperçoit Dedra Meero (Denise Gough) sembler en grande détresse. La femme, qui est officier au sein du Bureau de la Sécurité Impériale, se tient le col et donne l’impression de suffoquer. Cherche-t-elle à desserrer sa tunique militaire pour mieux respirer ? Vient-elle d’avoir un choc après avoir subi quelque chose de terrible ?

Ou alors, peut-être est-elle victime à ce moment-là d’un étranglement de Force venant d’un personnage hors champ ? Et dans Star Wars, on pense évidemment à Dark Vador, grand adepte de cette technique : il l’a utilisé sur son épouse Padmé quand il était « encore » Anakin Skywalker, ainsi que sur divers officiers impériaux.

À ce stade, il n’y a à de certitude absolue quant aux causes du malaise de Dedra Meero, mais c’est plausible au regard du rang assez élevé qu’elle occupe au sein du Bureau. De fait, elle peut être amenée à se retrouver confronter à Dark Vador, qui n’apprécie guère les échecs. Paie-t-elle à ce moment-là une faute lourde ?

Dans Star Wars, quand on porte généralement les mains au cou avec une telle tête, c’est souvent à cause d’un sinistre sombre seigneur vêtu de noir… // Source : Lucasfilm

Chronologiquement parlant, Dark Vador est présent dans l’univers — on le voit dans Rogue One. Il utilise d’ailleurs l’étranglement de Force sur Orson Krennic pour lui mettre un coup de pression. C’est peut-être ce procédé qui est utilisé aussi : ne pas tuer son interlocutrice, mais la remettre à sa place et rappeler qui commande.

Juste avant cette scène, le trailer montre Mon Mothma à la tribune du Sénat galactique dire à qui veut l’entendre : « le monstre qui finira bientôt par tous nous dévorer ». On peut penser qu’elle évoque de manière imagée ce qu’est devenu l’Empire galactique : une machinerie froide, implacable et cruelle qui broie tout le monde. Mais, on peut aussi l’entendre en écho de la scène avec Dedra Meero. Pour parler d’un autre type de monstre, tout de noir vêtu.

Il reste à attendre la fin avril pour déterminer si cette hypothèse est fondée ou non. Une chose est sûre : il s’avère qu’un certain Hayden Christensen sera, lui aussi, présent à la Star Wars Celebration en avril. Or, les fans de la saga le connaissent bien : c’est lui qui incarne Anakin Skywalker et Dark Vador à l’écran…

