Lecture Zen Résumer l'article

Jusqu’au 26 mai, Micromania organise une opération déstockage sur les jeux PS3, Xbox 360, 3DS, DS, Wii, Wii U, PS4, Xbox One et Switch. Les titres les plus anciens, généralement vendus 9,99 euros, passent à 3 ou 5 euros.

Oubliez GTA VI : Coach Cerebral Junior Le Monde Des Animaux pour Nintendo DS est en solde. Sur le réseau social X, Micromania annonce une opération de déstockage de certains jeux rétro encore disponibles en occasion. Les plateformes concernées sont les PS3, Xbox 360, 3DS, DS, Wii, Wii U, PS4, Xbox One et Switch, avec des jeux remisés à 3 euros (PS3, Xbox 360, 3DS, DS, Wii, Wii U) ou 5 euros (PS4, Xbox One et Switch). Mais attention : tous les jeux ne sont pas concernés.

⚠️ OFFRE OCCASION ⚠️

Jusqu'au 26 mai, profitez d'une remise sur les jeux d'occasion 🔥



Tous les jeux PS3/Xbox 360/3DS/DS/WII/WII U à 9,99€ passent à 3€

Tous les jeux PS4/Xbox One/Switch à 9,99€ passent à 5€



C'est disponible en magasin ! pic.twitter.com/UvWVAGWLPG — Micromania-Zing (@Micromania_Fr) May 6, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

La liste des jeux en promo est petite, mais il y a quelques bons plans

Puisque le neuf n’existe presque plus sur ces plateformes (hors PS4, Xbox One et Switch), les jeux concernés par la promotion ne sont que des titres d’occasion. Micromania vend des jeux déjà utilisés à différents prix et ne fait aucune promotion sur les titres avec le plus de valeur. En revanche, tous les jeux habituellement vendus 9,99 euros sont concernés. Il y a quelques pépites sur PS4 et PS3, moins dans l’univers Nintendo.

Certaines remises sont consultables en ligne, mais le mieux est de se rendre en magasin pour parcourir le catalogue de Micromania. Les jeux à 9,99 euros devraient automatiquement passer à 3 ou 5 euros en caisse.

Plusieurs jeux remisés sur PS4. // Source : Micromania

Pour rappel, l’enseigne Micromania traverse actuellement une période compliquée, alors que son propriétaire GameStop a décidé de le mettre en vente. Le groupe n’a pas encore retrouvé un repreneur, mais mise sur les prochains grands lancements, comme la Switch 2, pour attirer les clients dans ses magasins.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama