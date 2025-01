Lecture Zen Résumer l'article

Micromania propose une reprise historique pour l’achat d’une PS5 Pro : vous ne paierez que 370 € si vous revendez votre PS5 classique, achetée en 2020.

La PS5 Pro est critiquée depuis sa présentation. La raison est toute trouvée : son prix exorbitant de 800 € — un tarif qui n’avait encore jamais été atteint par une console de salon –, pour des bénéfices loin de parler à tout le monde. Il existe néanmoins un moyen d’adoucir la facture : une nouvelle offre de reprise proposée par l’enseigne Micromania, du 2 au 13 janvier.

Concrètement, l’enseigne spécialisée dans la vente de jeux vidéo rachète votre PS5 pour une somme élevée afin de vous aider à franchir le cap. Voici les prix :

La PS5 Pro à 359,99 € si vous ramenez une PS5 Slim

La PS5 Pro à 369,99 € si vous ramenez une PS5

La PS5 Pro à 489,99 € si vous ramenez une PS5 Slim Digitale

La PS5 Pro à 499,99 € si vous ramenez une PS5 Digitale

Les autres consoles (Xbox, Switch) sont concernées, mais les avantages sont moins intéressants. Dans la liste ci-dessus, c’est l’offre attachée à la PS5 lancée en 2020 qui paraît imbattable : la console est reprise 430 €, soit seulement 70 € de moins que son prix de base.

L’offre de reprise de Micromania pour la PS5 Pro est-elle intéressante ?

D’aucuns diraient qu’il faut encore ajouter 370 € pour faire l’acquisition d’une PS5 Pro — et que cela ne vaut toujours pas le coup au regard des performances de la console (qui améliore le rendu des jeux au cas par cas, en fonction du travail d’optimisation des développeurs). Mais il existe pourtant des arguments qui rendent cette offre de Micromania assez incontournable.

On rappelle quand même que la PS5 Pro se destine à un public exigeant, équipé d’un téléviseur haut de gamme pourvu des dernières technologies d’affichage.

Votre PS5 ne vous aura coûté que 70 €

70 € : c’est le prix que vous aura coûté votre PS5 achetée au lancement — ou quelques mois après, avant l’augmentation de 50 €. Une somme d’usure dérisoire, surtout si vous en êtes propriétaire depuis plus de quatre ans. Cela sous-entend, aussi, que la PS5 Pro ne vous reviendrait au final qu’à 440 € (370 + 70). On est loin des 800 €.

Repartir sur une garantie de deux ans

Si vous avez acheté votre PS5 en 2020, alors elle n’est plus garantie. Vous avez un problème ? Il va falloir payer et, en fonction de la panne, cela peut coûter très cher. Repartir sur une console neuve, c’est l’assurance d’avoir l’esprit tranquille jusqu’à la PlayStation 6 (qui n’est pas attendue avant 2027). Un avantage à souligner.

Les 2 To de stockage

Oui, la PlayStation 5 Pro n’a pas de lecteur de disque — il faut l’acheter à part. Mais elle dispose d’un espace de stockage de 2 To pour installer tous vos jeux acquis ces dernières années. C’est plus du double de la PS5 normale, et un sacré confort à l’utilisation. On rappelle qu’un SSD additionnel d’1 To coûte environ 100 € (soit autant que le lecteur amovible).

La meilleure console pour jouer à GTA 6

Vous n’êtes pas sans savoir que Rockstar Games est en train de développer GTA 6, qui pourrait animer la fin d’année (on y croit de moins en moins). Et tout porte à croire que la PlayStation 5 Pro, la console la plus puissante du marché, sera la meilleure plateforme pour y jouer et profiter de ses ambitions en termes de fidélité graphique, de fluidité et de richesse du monde ouvert.

Une meilleure reprise pour la PS6

Combien sera reprise la PS5 de 2020 au moment du lancement de la PS6 ? Personne ne le sait, pas même Micromania. Mais une chose est sûre : la PS5 Pro de 2024 sera reprise plus chère (une grosse décote est à prévoir, néanmoins), ce qui vous permettra de passer à la nouvelle génération « à moindres frais ».

Quelles sont les conditions de reprise ?

Micromania impose plusieurs conditions pour cette offre de reprise :

Être majeur

Montrer une pièce d’identité

Disposer d’une carte fidélité (on peut la créer sur place gratuitement)

Fournir tous les accessoires de la console (manette officielle, câble HDMI, câble d’alimentation)

La console revendue doit bien évidemment être fonctionnelle et en bon état, sachant qu’il n’est pas nécessaire de fournir la boîte.

