Lecture Zen Résumer l'article

Micromania offre la possibilité de louer la PlayStation 5 Pro pendant plusieurs mois, afin de ne pas avoir à payer 800 euros d’un coup. Il s’agit sans doute d’une des pires options pour jouer à la console plus puissante du marché.

Il y a quelques semaines, Micromania s’est fendu d’une offre intéressante pour la PS5 Pro : une reprise majorée de la PS5 pour faire baisser la facture (360 euros au lieu de 800 euros à la base). Pour surfer sur cette bonne dynamique, l’enseigne enchaîne avec la possibilité de louer la console de Sony à un tarif présenté comme « raisonnable ». Micromania avait déjà proposé une offre similaire en 2021 avec la PS5 et, à l’époque déjà, il s’agissait d’un très mauvais plan.

Pour louer la PS5 Pro, Micromania propose trois formules à différents tarifs : 29,99 euros, 31,99 euros et 35,99 euros par mois. À première vue, on pourrait se dire que ce n’est pas très cher, mais il ne faut pas se fier à ces coûts de façade. Chez Micromania, c’est de la location pure et simple, avec zéro option d’achat au bout du contrat (c’est de la LLD, soit Location Longue Durée). À la fin du contrat, il faudra rendre la PS5 Pro. Vous aurez donc dépensé une somme supérieure au prix d’achat de la console, mais vous ne posséderez rien.

Location de PS5 Pro chez Micromania // Source : Capture d’écran

La location de la PS5 Pro chez Micromania ? Merci mais non merci

Pour rendre son offre intéressante, Micromania accompagne ses PS5 Pro en location du lecteur de disques officiel de Sony, un accessoire difficile à trouver sur le marché.

Le bien prêté coûte donc 919,98 euros, soit le prix de la PS5 Pro (799,99 euros) et du lecteur de disque (119,99 euros). Chaque abonnement nécessite un paiement initial de 69,99 euros, suivi de plusieurs loyers. On peut s’abonner pour 24 mois, 27 mois ou 40 mois :

Formule Durée Nombre de loyers Montant du loyer Coût total Propriété Forfait Starter 24 mois 23 31,99 € 837,75 € 🚫 Forfait Gamer 27 mois 26 35,99 € 1 005,73 € 🚫 Forfait Gamer+ 40 mois 39 29,99 € 1 239,60 € 🚫 Achat normal – – – 919,98 euros ✅

Une seule des trois formules de location est moins chère (l’option Starter), mais il est important de rappeler qu’à l’issue des 24 mois, on doit rendre la PS5 Pro et le lecteur de disque. Les 80 euros supplémentaires pour posséder la console semblent nettement valoir le coup.

Pour faire avaler la couleuvre, Micromania met en avant des services additionnels, variables en fonction des formules. On parle par exemple d’un bon d’achat immédiat de 40 euros (pour acheter un jeu ou un accessoire vendu plus cher qu’ailleurs), de bonus en cas de parrainage ou d’un remplacement rapide de la console en cas de souci (rappelons que la garantie légale est de deux ans)… Certains avantages sont intéressants, mais il reste difficile de justifier de dépenser autant pour ne rien posséder à la fin.

PS5 Pro et PS5 Slim. // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Le pire ? Sur la page du pack PS5 Pro + lecteur, à 919,98 €, on découvre que Micromania propose aussi un paiement à crédit en 20 fois, avec un taux de 16,49 %. Il est décliné ainsi : 19 mensualités de 52,43 € et une dernière de 50,73 €, soit 1 046,9 € au total. À la fin, la console vous appartient vraiment ! (Et il existe probablement d’autres services de crédit à la consommation plus avantageux).

Avec sa nouvelle offre, Micromania vise clairement celles et ceux qui n’ont pas les moyens d’investir 800 euros dans une console qui se disent qu’un abonnement 30 euros par mois pour profiter des nouveaux jeux de 2025 dans la meilleure qualité vaut le coup. Le problème est que le public ciblé risque forcément de regretter d’avoir succombé à cette offre, qui a plus d’inconvénients que d’avantages. Dépenser entre 837 euros et 1 239 euros pour une console que l’on ne gardera pas n’a aucun sens, surtout quand on un paiement en plusieurs fois revient à moins cher. Rappelons que Micromania, lui, ne se gênera pas pour revendre votre console louée à la fin du prêt.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+