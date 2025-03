Lecture Zen Résumer l'article

L’enseigne Micromania lance une nouvelle campagne boostant les reprises pour l’acquisition d’une PS5. La console Xbox Series X est rachetée 320 €, ce qui permet d’acquérir la console de Sony pour 240 €.

Micromania est officiellement en vente, mais sa mission première reste de vendre des consoles et des jeux vidéo. Régulièrement, l’enseigne propose des offres de reprise boostées pour passer à un nouveau produit à moindres frais. Il y a quelques semaines, elle a, par exemple, lancé un deal imbattable pour échanger sa PS5 contre une PS5 Pro.

Dans un tweet publié le 1er mars 2025, Micromania annonce une nouvelle offre, centrée cette fois sur la PS5 normale (modèle Slim, équipé d’un lecteur). S’il est possible de ramener n’importe quelle console plus ou moins récente, l’entreprise met en avant la Xbox Series X, avec le troc suivant : on récupère une PS5 pour 240 € en lâchant la console de Microsoft.

Est-ce que ça vaut vraiment le coup ?

Faut-il vendre sa Xbox Series X pour acheter une PS5 chez Micromania ?

Concrètement, Micromania s’engage à reprendre votre Xbox Series X pour 320 €, sous réserve qu’elle réponde à toutes les conditions (en termes d’état et d’accessoires, notamment). C’est plutôt un bon tarif pour celles et ceux qui auraient acheté une Xbox Series X quand elle était affichée à 500 € (son prix a augmenté de 50 €). Mais, est-ce bien positionné par rapport à d’autres sites de reprise ?

rebuy Easy Cash

Une Xbox Series X en bon état est reprise 260 € sur un site comme rebuy. Easy Cash est en dessous, garantissant un prix jusqu’à 232 € en fonction de l’état. Sur leboncoin, site qui met en relation des particuliers, les offres se situent aux alentours des 350 €, mais il y a beaucoup de concurrence. En somme, Micromania est plutôt juste en reprenant votre Xbox Series X à 320 €, même si ce prix implique d’acheter une PS5 Slim (ce sera moins cher en cash).

Offre reprise Xbox Series X. // Source : Capture d’écran

La grande question attachée à cette offre est en réalité la suivante : faut-il passer à la PS5 et abandonner sa Xbox Series X ? On serait tenté de dire oui en raison du changement de statut de Microsoft, qui assume de plus en plus sa stratégie d’éditeur tiers. En somme, opter pour la PS5 permet de bénéficier de ses exclusivités (qui ne sortiront jamais sur une console Xbox) et de certains jeux Xbox (comme Forza Horizon 5, qui arrive au printemps). Seul hic : le Xbox Game Pass n’est pas disponible sur PS5, mais on ne peut pas tout avoir.

