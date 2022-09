Nous sommes peut-être au devant de l’une des fuites les plus massives de l’histoire des jeux vidéo : 90 vidéos de GTA VI sont disponibles sur le web. Rockstar Games a pourtant gardé le secret pendant des années.

Officialisé en février dernier, GTA VI fait actuellement partie des jeux les plus attendus du moment. Et il a peut-être été victime de l’une des plus grosses fuites de l’histoire. Comme repéré par PC Gamer le 18 septembre, un internaute répondant au nom teapotuberhacker a publié pas moins de 90 vidéos prétendument liées à une (ancienne ?) version test du jeu actuellement développé par Rockstar Games.

L’intéressé a partagé son gros fichier directement sur GTAForums et, depuis, on ne cesse de croiser des petits clips de GTA 6 un peu partout sur Internet (Twitter, YouTube…). « Il est possible que je dévoile d’autres informations bientôt » indique teapotuberhacker, qui prétend que les séquences montrées sont éditées avec du code de GTA V et de GTA VI. Bien évidemment, il faut prendre ces vidéos avec des pincettes. Au-delà de la question de l’authenticité, il s’agit au mieux d’une pré-version très peu élaborée.

Des séquences avec une femme en héroïne

Dans l’une des vidéos, on peut voir que le personnage incarné est une femme, ce qui corrobore une précédente fuite en provenance d’une source plus sérieuse. Prénommée Lucia, elle est en train de braquer un restaurant en compagnie d’un certain Jason. Plusieurs éléments apparaissent bien en cours de développement (exemple : des personnages qui ressemblent à des mannequins), une preuve qu’absolument rien n’est fini dans ce qu’on voit. On perçoit en tout cas très vite l’ambiance GTA, notamment grâce à l’alerte liée à l’arrivée des forces de l’ordre.

Fuite GTA VI // Source : Capture YouTube

À d’autres moments, on peut voir le personnage masculin en face d’une rame de métro avec l’inscription ‘Vice City Metro’ sur la porte. Là encore, on peut y voir un indice supplémentaire sur l’univers de GTA VI, qui se déroulerait dans une ville inspirée de Miami (comme l’épisode Vice City). Cette autre vidéo, qui se déroule près d’une piscine, montre un dialogue rempli de mots fleuris comme on en a entendu déjà des dizaines dans les précédents opus.

Peut-être que cette fuite n’est qu’un immense fake élaborée avec beaucoup de passion et de minutie. On attend en tout cas la réaction de Rockstar Games, qui ne va pas apprécier de voir son futur blockbuster être lié à autant de vidéos, qu’elles soient vraies, fausses ou partiellement vraies. Il faut quand même garder à l’esprit une chose importante : GTA VI aura tout le temps d’évoluer d’ici à son lancement qui n’est pas prévu avant très, très longtemps.