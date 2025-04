Lecture Zen Résumer l'article

Pour la première fois de son histoire, Black Mirror a décidé d’imaginer une suite à l’un de ses épisodes phares : celui consacré à l’USS Callister, dans la saison 4. L’équipage de ce fameux vaisseau intergalactique revient donc pour de nouvelles aventures dans la saison 7, avec une conclusion pour le moins… surprenante.

Souvenez-vous : en 2017, Black Mirror se transformait en petite sœur de Star Trek, le temps d’un épisode devenu culte, aux côtés de l’équipage de l’USS Callister. Huit ans plus tard, l’anthologie de Netflix plonge à nouveau dans les méandres de notre galaxie, en compagnie de ces aventuriers, désormais menés par la capitaine Nanette Cole.

Dans cette saison 7, la série de SF s’autorise un hommage à Star Wars pendant près d’une heure trente, jusqu’à un final un brin déroutant. Si vous avez beaucoup de questions sur cette conclusion inattendue, c’est normal. Heureusement, Charlie Brooker, le créateur de Black Mirror, a offert quelques explications sur le sujet.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur USS Callister : Au cœur d’Infinity, l’épisode 6 de la saison 7 de Black Mirror.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Comment se termine l’épisode 6 de la saison 7 de Black Mirror ?

Lorsque l’on avait quitté l’équipage de l’USS Callister, à la fin de la saison 4, il s’apprêtait à voguer vers de nouvelles aventures, après avoir tué son créateur maléfique, Robert Daly. La saison 7 de Black Mirror leur offre une nouvelle destinée, plutôt dangereuse. Les personnages tentent ainsi de survivre au sein d’Infinity, le jeu vidéo dans lequel ils évoluent, en récupérant les crédits virtuels d’autres joueurs, afin d’éviter de sombrer dans un néant numérique.

Dans le monde réel, Nanette Cole, qui travaille toujours chez Callister, commence à soupçonner que son clone pourrait bel et bien se trouver quelque part, dans le code d’Infinity. Elle finit par rejoindre son double, qui dirige désormais la troupe de l’USS Callister, avec le but de leur offrir un chemin vers leur terre promise : un serveur sur lequel ils n’auraient plus à craindre les autres joueurs et pourraient vivre une existence paisible.

Malheureusement, James Walton, le patron de Callister, ne l’entend pas de cette oreille et cherche plutôt à les exterminer, quitte à laisser Nanette entre la vie et la mort dans le monde réel. Pour sauver leur peau, les héros de l’USS Callister décident alors de se rendre au cœur d’Infinity, où se trouve un visage familier : celui du clone de Robert Daly, condamné à travailler sur le jeu vidéo, pour l’éternité. Il offre donc à Nanette un choix à la Matrix, avec deux possibilités, deux futurs différents : vivre pour toujours sur un serveur en compagnie de ses amis ou rejoindre son véritable corps, actuellement en état de mort cérébrale.

Plusieurs péripéties plus tard, la capitaine du vaisseau enclenche la destruction totale du jeu vidéo et parvient à se sauver de justesse, avec son équipage. Enfin, c’est ce qu’elle croît. Nanette se réveille alors sur son lit d’hôpital, dans le monde réel. Elle reçoit un appel de ses coéquipiers, un brin paniqués. Et pour cause : ils ont désormais élu domicile dans son cerveau. Commence alors une cohabitation pour le moins laborieuse, à laquelle Nanette est censée trouver rapidement une solution… ou pas.

Que signifie la fin de USS Callister : Au cœur d’Infinity, dans Black Mirror ?

Le personnage de Nanette passe par beaucoup de changements dans cette fin d’épisode 6, puisqu’elle se réveille dans son véritable corps, en fusionnant avec son clone, ainsi qu’avec son équipage. Dans une interview accordée à Tudum, Charlie Brooker a évoqué cette dualité : « La Nanette virtuelle a vécu beaucoup de choses, s’est imposée et est devenue une leader très compétente, tandis que la Nanette de la vraie vie est en retard par rapport à ça. Dans un sens, à la fin, elle devient complète à nouveau. »

Pour Cristin Milioti, qui incarne Nanette, cette fin ouverte est à la fois positive et négative pour les passagers de l’USS Callister : « Ce que j’aime avec cette conclusion, c’est qu’on pourrait dire qu’elle est presque heureuse », a-t-elle confié à ScreenRant.

Le personnage badass de Nanette // Source : Netflix

« Techniquement, ils sont sortis d’affaire, mais je pense qu’ils se trouvent dans une situation tout aussi terrifiante. C’est juste que les circonstances sont complètement différentes et j’espère que cela provoque du malaise. Leurs existences ne sont pas en danger. Mais avez-vous envie de vivre de cette façon ? Avez-vous envie de vivre en étant prisonnier d’une seule petite pièce, en voyant quelqu’un aller aux toilettes, tous les jours ? »

La comédienne souligne ainsi que les personnages, qui avaient réussi à se libérer de l’esclavage de Robert Daly, se trouvent à nouveau piégés : « Ils n’ont toujours aucun pouvoir d’action et Nanette peut aussi les rendre fous. Elle n’a pas l’air très motivée à les faire sortir de sa tête. J’aime cette idée que c’est à la fois effrayant et tordu. »

Pour aller plus loin Black Mirror sur Netflix : avez-vous reconnu ce jeu vidéo populaire dans la saison 7 ?

Un troisième épisode sur l’USS Callister est-il prévu dans les prochaines saisons de Black Mirror ?

Les aventures du célèbre vaisseau galactique sont-elles vraiment terminées ? Auprès du média américain Entertainment Weekly, Charlie Brooker a laissé la porte ouverte : « Il ne faut jamais dire jamais ! ». Le créateur de Black Mirror a ainsi affirmé que d’autres récits peuvent encore être racontés dans l’univers de l’USS Callister, comme il l’expliquait à Tudum : « Parfois, j’écris un épisode et je suis déçu de devoir dire au revoir à tous ces personnages. Nous avons un casting choral absolument génial et à la seconde où le générique de fin s’est lancé, après le premier chapitre, je me suis dit que je voulais le refaire et continuer à raconter cette histoire. C’était plutôt émouvant de réunir le casting et de reconstruire le vaisseau. »

L’équipage de l’USS Callister est de retour ! // Source : Netflix

Cristin Milioti, elle, a raconté à ScreenRant qu’aucune discussion n’avait été entamée pour un troisième volet de l’USS Callister, mais qu’elle avait toute confiance en Charlie Brooker pour proposer une potentielle suite convaincante : « Je suis toujours très intéressée par ce que l’on explore, je crois, dans ces épisodes : l’idée que le pouvoir corrompt les gens. Vous ne pouvez pas avoir tant de pouvoir sans être corrompu, d’une façon ou d’une autre. Et cela me passionne de réfléchir à ce que cela pourrait signifier pour quelqu’un comme Nanette, qui a un sens moral aussi fort, de goûter au fait de pouvoir contrôler des gens. »

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama