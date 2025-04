Lecture Zen Résumer l'article

La saison 7 de Black Mirror est désormais disponible sur Netflix, depuis le 10 avril 2025. Les nouveaux épisodes comportent leur lot de surprises et, par exemple, l’un d’entre eux diffuse les images d’un jeu vidéo qui existe vraiment. L’avez-vous reconnu ?

Les abonnés à la plateforme de Netflix n’ont pas pu échapper au phénomène du mois d’avril : le retour de Black Mirror, avec une septième saison qui comporte le plus bel épisode de cette série culte. Comme on pouvait s’y attendre, cette saison réserve son lot de surprises et de clins d’œil, et l’un d’entre eux risque de plaire aux amatrices et amateurs de jeu vidéo.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Black Mirror se définit comme une dystopie, avec des petites histoires saisissantes, voire flippantes, lesquelles se passent dans un avenir plus ou moins proche du nôtre. Et pour ancrer un peu plus les récits dans notre réel, les scénaristes n’ont pas peur de faire référence à des choses qui existent pour de vrai. C’est le cas dans l’épisode 3 de la saison 7 de Black Mirror, avec une apparition du jeu vidéo… Balatro.

Balatro dans Black Mirror // Source : X

Balatro existe dans l’univers de Black Mirror

Dans l’épisode intitulé Hôtel Rêverie, articulé autour d’un remake high-tech d’un classique du cinéma (spoiler : ça va mal tourner), on peut effectivement voir un personnage en train de jouer à Balatro sur son ordinateur. La scène intervient très tôt, au bout d’un peu moins de neuf minutes, alors que l’héroïne discute avec son agent par téléphone (c’est lui qui est visiblement accro à Balatro).

Véritable phénomène de 2024, Balatro est un jeu de cartes qui réinvente les règles du poker en incitant les joueuses et les joueurs à tricher avec des jokers spéciaux. Créé par une seule personne, il est disponible partout (consoles, PC, plateformes mobiles) et a reçu plusieurs prix lors de la cérémonie des Game Awards 2024 — notamment celui du meilleur jeu indépendant. Son principe est à la fois simple et terriblement addictif : on lance une partie sans trop y croire et, deux heures après, on y est toujours.

Balatro // Source : Capture PS5

Dans un tweet publié le 10 avril, le développeur localthunk a indiqué, face à cette découverte partagée par un internaute : « Donc, euh, Balatro est canon dans l’univers de Black Mirror ». Charlie Brooker, showrunner de la série, lui a répondu avec un simple emoji faisant un salut militaire. On imagine que localthunk doit être honoré de voir Balatro apparaître dans Black Mirror, ne serait-ce que pour la publicité gratuite qui en est faite — sachant que le jeu a rapidement atteint le million d’exemplaires vendus.

Charlie Brooker aurait pu choisir un autre jeu vidéo, mais il a jeté son dévolu sur Balatro pour une raison évidente : son concept parle à un maximum de monde et tout un chacun peut lancer une partie n’importe où, n’importe quand. Dans les colonnes de Deadline, il confiait d’ailleurs en 2024 : « Cela va paraître tragique, mais il existe actuellement un jeu vidéo appelé Balatro. C’est comme le poker, et c’est probablement le jeu le plus addictif jamais créé. Il est actuellement disponible sur Nintendo Switch et Steam Deck, mais il sortira bientôt sur téléphone, et je pense qu’à ce moment-là, l’activité humaine diminuera d’environ 25 %. » C’est dans le thème.

