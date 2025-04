Lecture Zen Résumer l'article

La saison 7 de Black Mirror a enfin été dévoilée par Netflix, le 10 avril 2025. Dès son épisode d’introduction, Des gens ordinaires, la série de SF confirme qu’elle peut toujours nous glacer le sang, avec des récits coups de poing. Jusqu’à un final plutôt perturbant, qui nous laisse avec de nombreuses questions en suspens.

Si vous avez déjà commencé la saison 7 de Black Mirror, vous connaissez ce sentiment, familier et terrorisant : celui d’avoir pris un véritable coup de poing en plein ventre, après avoir découvert un récit technologique glaçant, beaucoup trop proche de notre réalité. Voilà exactement l’émotion que l’on ressent après avoir vu l’épisode 1, Des gens ordinaires, qui met en scène un couple en apparence banal.

Le quotidien de Mike et Amanda va rapidement basculer lorsque cette dernière doit souscrire au programme de Rivermind, censé lui sauver la vie… ou la transformer en véritable cauchemar. Il s’agit de l’un des récits les plus réussis de cette excellente saison 7, dont le final nous a laissés scotchés devant notre écran. Si, vous aussi, vous avez encore beaucoup de questions sur cet épisode 1, pas de panique : on vous explique tout.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur l’épisode 1 de la saison 7 de Black Mirror : Des gens ordinaires, mais également des récits autour du suicide qui peuvent être difficiles à lire.

Comment se termine l’épisode 1 de la saison 7 de Black Mirror ?

Comme de nombreux épisodes de Black Mirror, Des gens ordinaires choisit de laisser l’intrigue en suspens, avec une fin ouverte qui a laissé notre petit cœur en mille morceaux. Mike et Amanda tentent donc tant bien que mal de se défaire des griffes de Rivermind, en vain. L’entreprise continue d’augmenter, toujours plus, le coût de son abonnement, en empêchant Amanda de vivre sa vie correctement.

Gaynor, la vendeuse sans pitié de Rivermind. // Source : Netflix

Les dernières séquences la montrent ainsi totalement diminuée, avec seulement quelques minutes de répit, sans publicité, par jour. Exténuée, elle finit par dire à Mike qu’il « est temps », sous-entendant qu’elle doit désormais mourir. Son compagnon la tue alors, en larmes, avant de se munir d’un cutter et de rejoindre l’application qui a précipité sa propre descente aux enfers : DumDummies, qui permet de gagner de l’argent en réalisant des défis toujours plus dangereux.

Plusieurs interprétations possibles pour la fin de Des gens ordinaires

Cet épisode 1 se conclut volontairement au milieu de l’intrigue, pour laisser les spectateurs imaginer le pire. Plusieurs fins sont donc possibles pour Des gens ordinaires. Les dernières secondes pourraient signifier que Mike va continuer à vivre une existence misérable, dictée par les demandes des internautes, afin de conserver des revenus financiers. Il est bloqué dans un cercle complètement vicieux, qui ne peut que mal se terminer.

Mais une autre interprétation nous semble plus probable. Considérant l’état inconsolable dans lequel se trouve Mike, il pourrait choisir une option plus extrême : se suicider, en direct, sur DumDummies, pour mettre fin à ses souffrances en offrant un dernier divertissement macabre aux utilisateurs.

Mike et Amanda dans l’épisode 1 de la saison 7 de Black Mirror. // Source : Netflix

D’autant qu’il suggère à Amanda, juste avant sa mort, qu’il a accepté la demande d’un acheteur bien particulier. Il s’agirait ici d’une conclusion extrêmement cynique et pessimiste, qui se rapproche des toutes premières saisons de Black Mirror.

Quel est l’avis du créateur de Black Mirror sur le final de l’épisode 1 de la saison 7 ?

Charlie Brooker, le créateur de l’anthologie de SF, a confirmé auprès du média américain Entertainment Weekly qu’il s’agissait de l’un des épisodes les plus « lugubres » de la série et que le dernier regard de Mike à la caméra est fait pour nous « glacer le sang » : « A priori, il ne sortira plus de cette pièce. Il n’y a pas d’issue possible. »

L’actrice qui interprète Amanda, Rashida Jones, a également partagé son analyse, tout aussi sombre, à ScreenRant : « Je pense que mon personnage prend la décision de mourir sous l’influence de Rivermind. Mais je pense qu’il s’agit de la meilleure version d’elle-même, la plus sereine. C’est elle, lorsqu’elle n’était pas chamboulée par la douleur et la fatigue. […] Elle estime qu’il est temps de lâcher prise, ce qui est extrêmement triste. Mais en tant qu’actrice, j’ai dû accepter que ça n’était pas triste. C’était plutôt un soulagement et la meilleure chose à faire. »

Amanda dans Des gens ordinaires. // Source : Netflix

Ironiquement, Charlie Brooker devait initialement écrire un épisode plutôt drôle sur le sujet, comme il l’a confié à Tudum : « Je me suis demandé : « Et si quelqu’un avait besoin d’un abonnement pour rester en vie ? Et si quelqu’un devait fonctionner grâce à la publicité ? » Cela vient d’un constat amusant, parce que j’écoutais beaucoup de podcasts durant lesquels les animateurs s’arrêtaient soudainement en plein milieu pour tenter de vendre des produits avant de retourner au podcast. Donc, je me disais que ce serait un épisode drôle. » Charlie Brooker a décidément une définition bien étrange de la comédie.

