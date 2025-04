Lecture Zen Résumer l'article

Depuis ses débuts, en 2011, Black Mirror ne cesse de nous surprendre, de nous terrifier et de nous embarquer dans les ténèbres du futur. La saison 7, disponible sur Netflix depuis le 10 avril 2025, ne fait pas exception à la règle. L’épisode 2, notamment, propose un récit glaçant, jusqu’à une fin ouverte qui nous a laissés bouche bée.

Vous avez eu l’impression de perdre complètement pied avec la réalité en regardant Bête Noire ? Vous n’êtes clairement pas les seuls et sachez que même Netflix s’amuse à jouer avec vos nerfs. Deux versions différentes de l’épisode 2 sont ainsi diffusées aléatoirement, comme pour mieux brouiller les pistes.

Sans être le récit le plus percutant de cette nouvelle saison 7 de Black Mirror, absolument prodigieuse, l’histoire de Maria et Verity, deux anciennes camarades de classe que tout oppose, a tout de même captivé les abonnés de Netflix. Il faut dire que Bête Noire brille en particulier grâce à sa conclusion surprenante, qui questionne profondément les rapports de pouvoir.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur Bête Noire, l’épisode 2 de la saison 7 de Black Mirror.

Comment se termine l’épisode 2 de la saison 7 de Black Mirror ?

Dès ses premières minutes, Bête Noire, l’épisode 2 de la saison 7 de Black Mirror, instaure un malaise permanent qui ne nous quitte plus jusqu’à la fin. La cause ? D’habiles transitions musicales majestueuses et des petits détails qui finissent par nous faire perdre la tête. Tout repose sur une rivalité étrange : celle qui oppose Maria, créatrice de bonbons en chocolats, et Verity, l’une de ses anciennes camarades de classe. Au départ, Maria semble juste se méfier de cette jeune femme timide, petit génie de l’informatique, à qui tout réussit d’un claquement de doigts.

Mais plusieurs discussions, dont un désaccord autour du restaurant Barnies (ou Bernies ?), finissent par mettre le feu aux poudres dans leur relation, au point que Verity avoue d’elle-même qu’elle manipule la réalité. Grâce à une technologie qu’elle a mise au point seule, et qui est contenue dans son pendentif fétiche, elle peut ainsi passer d’une réalité alternative à une autre, modifiant son quotidien avec une aisance déconcertante.

Le personnage de Maria dans Bête Noire // Source : Netflix

Si Verity admet qu’elle a d’abord simplement utilisé cette découverte pour sublimer son existence, en devenant même la reine de l’univers, elle reconnaît que tout cela n’a jamais comblé le vide qui existe en elle, à cause de Maria. Lorsqu’elles étaient ensemble au lycée, cette dernière a profité de sa popularité pour harceler Verity sans relâche, jusqu’à propager une fausse rumeur au sujet d’une liaison qu’elle entretiendrait avec l’un de ses professeurs.

Des années plus tard, Verity n’a rien oublié de ce trauma ni du harcèlement scolaire douloureux qu’elle a subi. Elle tente donc le tout pour le tout pour se venger de Maria. Dans les dernières minutes de l’épisode, Maria entre par effraction chez son ancienne victime, pour prouver ses agissements néfastes. Verity change alors à nouveau la réalité pour faire croire à une tentative d’assassinat auprès de la police, jusqu’à ce que Maria ne finisse par la tuer et par devenir, à son tour, l’impératrice de l’univers. Oui, rien que ça.

Que signifie la fin de Bête Noire, dans la saison 7 de Black Mirror ?

Grâce à son twist final, l’épisode 2 de cette nouvelle saison 7 interroge les rapports de pouvoir, ainsi que la cupidité de l’humanité. Mais pour Charlie Brooker, le créateur de la série, Bête Noire constitue surtout une métaphore du gaslighting, cette forme de manipulation mentale qui consiste à mettre en doute la parole d’une victime (souvent une femme) en déformant la réalité.

« C’est une parabole autour du gaslighting » a-t-il ainsi confié auprès d’Entertainment Weekly, évoquant notamment les fake news et la désinformation permanente qui infusent nos sociétés. « L’idée était de parler de ce qui se passe lorsque notre réalité est réduite en lambeaux, ce que nous expérimentons beaucoup en ce moment. Nous vivons à une époque où plusieurs versions de la réalité s’affrontent et on nous demande de choisir un camp. »

Maria à la fin de Bête Noire // Source : Netflix

Dans une autre interview, accordée cette fois à Tudum, Charlie Brooker décrit la conclusion de Bête Noire comme une sorte de blague, « légèrement absurde ». Mais à l’origine, la fin devait être beaucoup plus sombre : « Maria aurait dû porter des vêtements fascistes ». Finalement, le créateur de Black Mirror a décidé de lui donner un look qui ressemble davantage à Game of Thrones : « C’est comme si Beyoncé rencontrait Khaleesi ». Rien que ça.

Verity est-elle vraiment une méchante dans Bête Noire ?

Bête Noire ne choisit jamais un camp entre Verity et Maria : l’épisode 2 de la saison 7 laisse plutôt le spectateur se faire son propre avis. Dans l’entretien publié par Entertainment Weekly, Charlie Brooker, confirme qu’il peut être difficile d’établir à quel point Maria est un personnage néfaste : « Elle est la source de nombreux malheurs et de la douleur de Verity, mais elle dit aussi que les enfants peuvent être complètement cruels. Au fond, ce sont juste des enfants, ils ne savent pas réellement ce qu’ils font. Elle a eu des actes irréfléchis, plutôt que malveillants. »

Le personnage de Verity, lui, est une « méchante intéressante » pour le showrunner : « On a de la peine pour ce qui lui arrive. Verity dit qu’elle a tout fait et qu’elle a tout été dans sa vie, mais tous ces traumas sont toujours là. Elle est une méchante tourmentée, là où Maria est juste coupable d’avoir agi de manière irréfléchie. »

Verity dans Bête Noire // Source : Netflix

Dans son interview accordée à Tudum, Charlie Brooker rapproche même Verity d’un autre personnage emblématique de Black Mirror : « Elle me rappelle un peu Robert Daly, de l’USS Callister, dans le sens où il s’agit de génies de la tech avec beaucoup de pouvoir, qui sont clairement paumés. Ce sont des personnes qui souffrent, mais cela ne justifient pas ce qu’ils font. »

