Hotel Reverie est rapidement devenu l’un des meilleurs épisodes de la saison 7 de Black Mirror, voire l’un des plus beaux récits de l’anthologie dans son ensemble. Il faut dire que le final de cet épisode 3, disponible sur Netflix depuis le 10 avril 2025, est inhabituellement doux pour la série de SF.

Vous êtes restés assis pendant des heures, à contempler le vide, après avoir vu Hotel Reverie ? C’est totalement normal. Comme de nombreux chapitres de Black Mirror, l’épisode 3 de la saison 7 a ainsi brisé le petit cœur des fans en mille morceaux, avec une histoire d’amour qui rappelle les grandes heures de San Junipero.

Le final a notamment été beaucoup discuté sur les réseaux sociaux, depuis la mise en ligne sur Netflix de ces nouveaux épisodes, le 10 avril 2025. Avez-vous réellement saisi tous les enjeux de cette conclusion, qui laisse plusieurs questions en suspens ?

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur Hotel Reverie, l’épisode 3 de la saison 7 de Black Mirror.

Comment se termine l’épisode 3 de la saison 7 de Black Mirror ?

Hotel Reverie met en scène une situation plutôt banale au premier abord : un remake made in Hollywood, pour remettre au goût du jour un vieux film des années 1940, en noir et blanc. Sauf qu’il s’agit de Black Mirror, donc il y a évidemment un twist : pour mener à bien ce projet, l’entreprise Redream a mis au point une sorte de réalité virtuelle, dans laquelle est projetée Brandy, l’actrice qui a accepté de jouer dans ce nouveau long-métrage.

Là, elle est entourée d’intelligences artificielles, dont les consciences représentent les différents personnages du film originel. Parmi elles, se trouve Clara, l’héroïne et l’amante de Brandy dans l’histoire, incarnée à l’origine par une immense comédienne du septième art : Dorothy Chambers.

Le tournage, qui a lieu d’une seule traite et pendant lequel Brandy doit déclamer ses répliques au fil de l’intrigue, connaît malheureusement quelques couacs, obligeant l’actrice à improviser. La réalité et la fiction se mêlent d’ailleurs étrangement lorsque Clara prend conscience qu’elle a été Dorothy Chambers, dans une autre vie.

Une histoire d’amour naît alors entre Dorothy et Brandy, mais cette dernière doit rapidement délivrer sa dernière citation, pour pouvoir lancer le générique de fin, et ainsi rejoindre le monde réel.

Le scénario originel prend une tournure inattendue lorsque le personnage de Clara se sacrifie pour sauver Brandy, et meurt dans les bras de sa bien-aimée. Cette dernière, dévastée, quitte immédiatement l’univers de Redream et l’entreprise sort ensuite le film en salles, quelques mois plus tard, avec un immense succès. Brandy, elle, n’a évidemment pas oublié son intense relation amoureuse avec Clara/Dorothy… jusqu’au jour où elle reçoit un mystérieux colis de la part de Redream.

À l’intérieur, se trouve une clé USB ainsi qu’un téléphone connecté, qui lui permettent d’interagir directement avec Dorothy Chambers, grâce à un extrait d’une audition qu’elle avait donné quelques décennies plus tôt, pour le casting original d’Hotel Reverie. Leur passion pourrait donc finalement renaître, défiant le temps et l’espace…

Que signifie la fin d’Hotel Reverie, dans la saison 7 de Black Mirror ?

Dorothy et Brandy vont-elles filer le parfait amour pour toujours ? C’est ce qu’espèrent les fans d’Hotel Reverie, et c’est bien l’intention du créateur de Black Mirror. Auprès de Tudum, Charlie Brooker a ainsi confié qu’il avait cette conclusion en tête dès le départ : « Je savais parfaitement ce que serait le final, avec cette sorte de romance longue-distance entre Dorothy et Brandy. Cela me semblait doux-amer. Brandy, elle, voulait de toute façon rester dans ce monde virtuel. La question reste en suspens de savoir ce qui se passera par la suite parce que nous avons démontré qu’il était possible d’entrer dans cet univers, mais qui a dit qu’elles étaient limitées à cela ? »

De son côté, Emma Corrin, que l’on avait déjà pu voir dans le rôle de Diana dans The Crown et qui joue Dorothy dans Hotel Reverie, estime que la fin de l’épisode est plutôt triste, puisque « la version de Dorothy à qui Brandy peut parler existe toujours dans cette bulle virtuelle ». Pour autant, la comédienne a souligné la « beauté de ces deux êtres qui se sont trouvés malgré ces circonstances extraordinaires ».

Issa Rae, révélée par la série Insecure et qui incarne ici Brandy, elle, défend l’idée qu’Hotel Reverie bénéficie « presque d’une fin heureuse », mais reconnaît qu’elle est « triste » pour son personnage : « J’ai pu assister à la connexion qu’elles avaient toutes les deux avec Clara et le bonheur que Brandy a pu ressentir. Elles se sont enfin senties vues, l’une par l’autre. Mais elles sont aussi condamnées par cette fin qui ne changera pas. […] Il y a un monde dans lequel elle devient l’une de ces personnes qui tombe amoureuse d’une IA, mais je ne veux pas cela pour elle. J’espère plutôt que Brandy pourra prendre tout le positif de cette relation et en faire quelque chose dans la vraie vie. »

Hotel Reverie aurait pu être… un film d’horreur ou même un James Bond

Pourtant, à l’origine, Charlie Brooker n’avait pas spécialement une histoire d’amour en tête : « J’avais cette image de quelqu’un qui restaure un vieux film d’horreur et qui réalise qu’il peut parler à l’un des personnages. » Clara et Brandy auraient donc pu sortir tout droit d’un film muet des années 1930, mettant en scène des… vampires. Deux salles, deux ambiances.

Néanmoins, ce n’est pas tout. Le créateur de Black Mirror a également pensé à faire appel à un certain agent secret : « Je discutais beaucoup avec Bisha K. Ali, mon coscénariste, et nous avons regardé ensemble plusieurs films de James Bond que je n’avais pas vus depuis longtemps. À la base, nous voulions faire une blague à propos d’un pauvre type qui se retrouve accidentellement à jouer dans le film. C’était comme si la mauvaise personne avait été choisie pour le rôle de James Bond. »

Finalement, la romance d’Hotel Reverie a fini par prendre forme après le visionnage de Brève Rencontre, sorti en 1945 et réalisé par David Lean, autour d’une passion foudroyante entre deux amants. « Je me suis dit qu’il fallait absolument faire une romance vintage, avec une histoire plus simple au premier abord. On peut aussi penser à Retour vers le Futur, avec cette idée d’avoir perturbé un récit et de devoir le remettre sur les rails. » Merci à David Lean, donc, d’avoir inspiré le meilleur épisode de Black Mirror, à ce jour.

