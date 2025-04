Lecture Zen Résumer l'article

La saison 7 de Black Mirror s’aventure de façon inattendue dans le domaine de l’émotion pure avec un épisode 5, Eulogie, qui a déjà brisé bien des cœurs en mille morceaux. Le récit se conclut sur un final déchirant et plutôt surprenant pour l’anthologie de SF. Explications.

Avez-vous déjà rêvé de pouvoir replonger littéralement dans vos souvenirs, grâce à de simples photos ? Voilà tout le principe d’Eulogie, l’épisode 5 de la saison 7 de Black Mirror, qui met en scène la nostalgie d’un homme après avoir perdu son amour de jeunesse. Une histoire bouleversante, loin du cynisme habituel de la série Netflix, dont le final hante toujours les fans.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers sur Eulogie, l’épisode 5 de la saison 7 de Black Mirror.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Comment se termine l’épisode 5 de la saison 7 de Black Mirror ?

Philip est un vieil homme solitaire, dont l’isolement est soudainement brisé par un appel téléphonique qui le bouleverse. Carol, son amour de jeunesse, vient de décéder et une entreprise spécialisée, Eulogie, propose de lui envoyer un kit pour sélectionner des souvenirs à diffuser lors de son enterrement. D’abord sceptique, Philip finit par accepter de participer à l’expérience, même s’il n’a aucun souvenir du visage de son ancienne petite amie.

Accompagné d’une intelligence artificielle qui le guide pas à pas, il va donc plonger littéralement dans sa mémoire à l’aide de vieilles photos pour tenter de reconstruire le fil de sa relation avec Carol. Une idylle de trois ans, qui s’est achevée par une rupture très douloureuse pour Philip, estimant que son grand amour l’a quitté sans raison.

Philip est accompagné d’une intelligence artificielle… qui se révèle être la fille de Carol. // Source : Netflix

Mais au fur et à mesure que ses souvenirs s’affinent, une vérité s’impose : il a en réalité trompé sa compagne alors qu’elle travaillait à Londres, avant de la demander en mariage pour tenter de sauver les meubles. Sauf que Carol, elle, dévastée par son infidélité, a également passé la nuit avec un autre homme, devenu le père de sa fille… représentée par l’intelligence artificielle qui suit Philip depuis tout ce temps. Après de nombreuses discussions, il prend enfin conscience qu’il a lui-même précipité leur rupture par son comportement et son inattention permanente à l’égard de sa bien-aimée.

Avec l’aide de la fille de Carol, il finit par retrouver un mot que cette dernière lui a écrit, juste avant de le quitter, et dans lequel elle l’invitait à la rejoindre le lendemain, pour arranger les choses. Bouleversé par cette révélation et les actes manqués qui ont marqué sa vie, Philip décide de replonger une dernière fois dans l’un de ses souvenirs, avant d’assister à l’enterrement. Il contemple alors Carol, dans sa jeunesse, tandis qu’elle joue de son instrument fétiche : du violoncelle. En larmes, il est très ému de constater qu’il se souvient enfin du visage de celle qui a tant compté pour lui.

Que signifie la fin d’Eulogie dans la saison 7 de Black Mirror ?

Oui, il est possible d’assister à un épisode de Black Mirror dans lequel la technologie n’est pas vue comme le fléau de l’humanité. La preuve avec Eulogie, qui utilise plutôt les intelligences artificielles pour pointer du doigt nos erreurs et nous inciter à reconsidérer nos souvenirs. L’épisode 5 de la saison 7 parvient ainsi à nous apaiser, autant qu’à nous briser le cœur en mille morceaux.

Pour Paul Giamatti, qui incarne Philip, la fin d’Eulogie est finalement « plus heureuse » qu’il ne le pensait au départ : « Quand j’ai lu le scénario pour la première fois, j’avais l’impression que le final était plutôt doux-amer », a-t-il confié à Entertainment Weekly. « Cela me semblait ambigu. Pendant le tournage, on a eu des discussions pour savoir si la technologie était bénéfique pour cet homme. Est-ce qu’elle aide vraiment des gens ? En l’occurrence, Philip avait trouvé cette personne et il l’a laissé partir. Donc là, c’est thérapeutique et positif. Est-ce une fin heureuse ? Autant que peut l’être Black Mirror, mais le personnage est définitivement dans une meilleure situation qu’avant. »

Paul Giamatti à la fin d’Eulogie. // Source : Netflix

Dans une interview accordée à Tudum, le comédien américain estime qu’il y a quelque chose de « beau » dans l’idée qu’une « IA peut apaiser le chagrin de quelqu’un et son sentiment de deuil » : « J’espère que cet épisode touchera les spectateurs et les poussera à réfléchir à leurs propres existences, ainsi qu’aux fonctions potentiellement positives de l’IA dans leurs vies. »

Que pense Charlie Brooker, le créateur de Black Mirror, de l’épisode Eulogie ?

Pour imaginer l’histoire d’Eulogie, Charlie Brooker a raconté à Tudum qu’il avait pu trouver l’inspiration chez… les Beatles. Avec Ella Road, la coscénariste de l’épisode, ils ont ainsi pensé à Get Back, le documentaire de Peter Jackson qui a utilisé des technologies modernes pour redonner vie à des archives audio et vidéo du groupe culte.

Les photos ont une importance cruciale dans Eulogie. // Source : Netflix

Charlie Brooker, qui a récemment perdu son père, voulait insister sur l’importance de ces souvenirs matériels : « Il est facile d’oublier que, avant les smartphones, on n’avait pas autant d’images disponibles. Ces photos sont très évocatrices quand on les voit, parce qu’on en a peu et qu’elles sont imparfaites. Aujourd’hui, on prend des photos et on peut les modifier pour que personne ne ferme les yeux ou que tout le monde ait l’air heureux. À l’époque, la moitié de mes photos étaient surexposées. […] Et si, comme Philip, dans un accès de rage, vous effaciez la tête de quelqu’un, vous aviez détruit un artefact précieux. »

Charlie Brooker estime que pendant le final d’Eulogie, Philip réalise enfin qu’il avait « transformé Carol en méchante, dans sa tête » : « C’était son discours, qu’elle était une personne terrible qui a été affreuse avec lui et qui lui a fait des choses horribles. Il a un nouveau point de vue sur ce qu’elle a pu vivre à l’époque et qu’il n’avait jamais pris le temps de voir. En conséquence, il tombe à nouveau amoureux d’elle à la fin, ce qui est doux-amer puisqu’elle n’est désormais plus là. »

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama