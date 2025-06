Lecture Zen Résumer l'article

Le tournage de la saison 3 d’Euphoria, la série HBO avec Zendaya et Syndey Sweeney, a enfin débuté. Date de sortie, casting, histoire… Voici tout ce que l’on sait déjà sur cette suite très attendue, qui accueillera notamment la chanteuse Rosalía et l’actrice Sharon Stone.

Depuis sa sortie de désintox, à seulement 17 ans, la vie de Rue (Zendaya) est bien mouvementée. Dans le sillage de sa quête de sens, elle croise la route d’autres personnes aux mêmes questionnements, comme Jules (Hunter Schafer), Nate (Jacob Elordi), Cassie (Syndey Sweeney), Gia (Storm Reid) et beaucoup d’autres. C’est cette odyssée adolescente que raconte Euphoria.

Après une première saison acclamée par la critique, sortie en 2019, puis deux épisodes spéciaux en 2020 et enfin une saison 2 en 2022, la série créée par Sam Levinson semblait quelque peu en stand-by. Et les fans devront continuer à attendre : la saison 3, officiellement commandée par HBO, n’est pas encore prévue pour 2025.

Le tournage de la saison 3 d’Euphoria vient de commencer

Le 10 février 2025, HBO a enfin révélé la première image de la saison 3 d’Euphoria, montrant le personnage de Rue, après plusieurs mois d’attente et un tournage repoussé à de nombreuses reprises. Ce dernier a donc finalement commencé pour de bon en février, et s’est poursuivi pendant plusieurs semaines, en ce début 2025.

Première image de la saison 3 d’Euphoria. // Source : HBO

Zendaya, Sydney Sweeney, Rosalía, Sharon Stone… Quels acteurs et actrices seront au casting de la prochaine saison d’Euphoria ?

Malgré le délai entre la saison 2 et la saison 3, la distribution d’Euphoria reste engagée dans la production de la série. L’actrice principale Sydney Sweeney, que l’on voit désormais partout au cinéma (dans Madame Web ou Tout sauf toi), a confié, auprès de Jimmy Fallon, que le personnage de Cassie serait « encore plus fou » dans cette suite, et qu’il pourrait même se marier.

Zendaya, la star d’Euphoria, sera de nouveau présente, puisque la saison 3 restera centrée sur le personnage de Rue. C’est ce qu’expliquait Sam Levinson, dans Elle. Ces nouveaux épisodes exploreront « ce que signifie être un individu avec des principes dans un monde corrompu. »

Zendaya dans la saison 2 d’Euphoria. // Source : HBO

Des noms bien connus de la galaxie Euphoria, comme Hunter Schafer, Jacob Elordi, Eric Dane, Alexa Demie et Maude Apatow ont aussi été confirmés. Martha Kelly et Chloe Cherry, elles, obtiennent des rôles plus réguliers, tandis que Colman Domingo apparaîtra en tant que guest. Dominic Fike, qui joue Elliot, sera également de la partie, d’après les informations de Variety.

En revanche, on peut constater que Nika King, Austin Abrams et Algee Smith n’ont pas encore été confirmés au casting de la saison 3, tout comme Storm Reid et Barbie Ferreira, qui avaient déjà annoncé leur départ de la série.

Du côté des nouveaux venus, la série de HBO a préparé une surprise de taille à ses fans : la célèbre chanteuse Rosalía tiendra un rôle encore inconnu dans cette saison 3. On pourra aussi compter sur la présence étonnante de Marshawn Lynch, un joueur de football américain, mais aussi sur celle d’une actrice incontournable du septième art : Sharon Stone (Basic Instinct).

Enfin, des noms bien connus du petit écran comme Adewale Akinnuoye-Agbaj (Lost) ou Darrell Britt-Gibson (Sur écoute) feront leur apparition dans cette suite d’Euphoria.

Quand sort la saison 3 d’Euphoria ?

On savait déjà, depuis fin 2023 et les déclarations du directeur de HBO, que la saison 3 d’Euphoria n’était pas prévue avant 2025. Mais puisque le tournage a été maintes fois repoussé, il ne faut désormais pas espérer un retour de la série avant le début 2026, comme l’a confirmé Variety.

Jules et Rue dans Euphoria // Source : HBO

De quoi parlera la suite de la série Euphoria, toujours avec Zendaya ?

Peu d’informations ont été révélées à ce sujet. Nous savons seulement que la production de HBO, imaginée par Sam Levinson, fera un grand saut dans le temps, de plusieurs années. Les personnages auront donc désormais quitté le lycée, ce qui promet un renouvellement des intrigues pour cette saison 3 d’Euphoria.

Combien d’épisodes sont prévus pour la saison 3 d’Euphoria ?

8 épisodes composeront cette saison 3 d’Euphoria. Leur planning de diffusion n’a pas encore été communiqué par HBO.

La saison 3 de la série Euphoria sera-t-elle la dernière ?

D’après les informations de Deadline, Euphoria prendra bien fin avec cette saison 3. La directrice des séries dramatiques de HBO, Francesca Orsi, a ainsi confié au média américain que des discussions avec la production avaient eu lieu à ce propos et qu’une saison 4 ne verrait probablement pas le jour.

Hunter Shaffner dans la saison 2 d’Euphoria // Source : YT/euphoria

Où se déroule la série Euphoria, produite par HBO ?

Euphoria se déroule entièrement dans la ville fictive d’East Highland, où elle restera installée pour cette saison 3. Le tournage, quant à lui, a lieu dans la majeure partie à Los Angeles, principalement dans les studios Sony et dans le lycée Ulysses S. Grant High School.

Où regarder Euphoria en France en streaming ?

Euphoria est disponible en France sur la plateforme de streaming Max. Pour y accéder, vous devrez souscrire à un abonnement, à partir de 5,99€ pour une offre Basic avec pub. Les contenus de Max sont également inclus dans certains abonnements à Canal+.

