Helldivers 2 recevra, au mois d’août 2024, sa plus grosse mise à jour depuis son lancement. Après une période de creux, le phénomène du mois de février va faire le plein de nouveautés pour offrir plus de diversité.

« Préparez-vous à découvrir la mise à jour la plus importante depuis la sortie du jeu », annonce fièrement Katherine Baskin, responsable de la communauté et des réseaux sociaux chez Arrowhead Game Studios. Dans un communiqué publié le 23 juillet 2024 sur le PlayStation Blog, on apprend que Helldivers 2 va faire le plein de nouveautés cruciales le 6 août prochain.

Helldivers 2 a justement besoin de vivre une petite révolution pour relancer la machine. Après des premières semaines idylliques, sans réelle fausse note, le jeu coopératif en ligne a été pris dans son propre piège. À savoir la gestion compliquée d’un conflit global, piloté par un membre de l’équipe, et la multiplication de mises à jour. Le trafic s’en ressent : 26 000 joueuses et joueurs connectés en moyenne ces 30 derniers jours, contre dix fois plus en février (selon SteamCharts).

Helldivers 2. // Source : PlayStation

Quoi de neuf dans la future grosse mise à jour de Helldivers 2 ?

Un nouveau mode de difficulté

Depuis son lancement, Helldivers 2 permet de se lancer dans des missions en sélectionnant un mode de difficulté. Il y en a aujourd’hui neuf et la communauté est, semble-t-il, assez douée pour en proposer un dixième. Jamais les développeurs n’étaient montés aussi haut dans le défi et, bien sûr, les récompenses à la clé seront au diapason. L’écart entre le niveau 9 et le niveau 10 serait conséquent, notamment en termes de densité d’ennemis.

Plus de variété dans les missions

Arrowhead Game Studios tient aussi à offrir davantage de variété dans les objectifs proposés. Le studio ne donne pas beaucoup de précision à ce sujet, mais évoque des avant-postes plus imposants, lesquels seraient « extrêmement fortifiés » (que ce soit pour les automatons ou les terminides). Ils nécessiteraient encore plus de collaboration entre les membres d’une même escouade. Il y aura aussi une mission consistant à acheminer une larve terminide, qui alertera ses congénères pendant le transport.

Helldivers 2. // Source : PlayStation

De nouveaux ennemis à combattre

Non, Helldivers 2 ne va pas accueillir une troisième faction ennemie (pour le premier anniversaire, peut-être ?). Mais il y aura quand même de nouveaux adversaires à combattre. Du côté des insectes, citons l’empaleur, déjà présent dans le premier Helldivers et décrit comme « un mastodonte » qui empêche de s’échapper. Il y aura aussi le chargeur sporifère, qui masque ses déplacements dans un brouillard pour surprendre les soldats. En ce qui concerne les automatons, ils vont gagner un gros tank qui envoie des roquettes dans le ciel.

Des marais repensés

Il y aura des marais repensés dans Helldivers 2 (visibilité réduite, arbres ténébreux…) et des évolutions dans certains environnements. Ainsi, les vents acides seront particulièrement néfastes pour l’armure des Helldivers — mais aussi pour la résistance des ennemis.

