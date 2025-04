Lecture Zen Résumer l'article

Netflix teste une nouvelle technologie d’OpenAI pour alimenter son moteur de recherche de films set de séries. De quoi plus facilement trouver le programme idéal pour sa soirée.

Si Netflix veut davantage d’intelligence artificielle dans ses productions, la plateforme de SVoD en veut aussi sur son application. C’est ce que révèle Bloomberg ce 13 avril : Netflix travaille avec OpenAI pour changer son moteur de recherche, le rendre plus « intelligent ».

Un nouveau moteur de recherche pour Netflix grâce à OpenAI

Le journal révèle que Netflix teste « une nouvelle technologie de recherche pour ses abonnés qui utilise l’intelligence artificielle pour les aider à trouver des émissions de télévision et des films ». Un nouveau moteur de recherche qui fonctionnerait grâce à un modèle d’IA générative d’OpenAI. L’idée serait de pouvoir chercher des contenus en fonction de son humeur ; on pourrait lui demander de nous trouver un film plein de nostalgie, ou à l’humour absurde.

Il semblerait que de premiers utilisateurs en Australie et en Nouvelle-Zélande y aient déjà accès sur leurs appareils iOS. Netflix a d’ailleurs indiqué à Bloomberg que le test sera bientôt étendu à d’autres pays, dont les États-Unis. Pour le moment, le test sera réservé aux iPhone : les autres appareils n’en profiteront pas tout de suite. Une porte-parole de Netflix a précisé à The Verge que « la fonctionnalité n’en est qu’à ses débuts et nous sommes vraiment dans une phase d’apprentissage et d’écoute pour cette version bêta ». Quant à OpenAI, l’entreprise n’a pas commenté cette actualité.

L’IA générative : l’avenir de la recherche de films et séries ?

Netflix n’est pas la seule plateforme à se tourner vers l’IA générative pour modifier son moteur de recherche. Déjà, on peut tout à fait utiliser ChatGPT, Gemini, Perplexity ou autre pour trouver des films et séries à regarder. D’ailleurs, Gemini arrivera progressivement cette année sur les téléviseurs Android TV.

De son côté, M6+ utilise un algorithme développé par sa filiale Bedrock pour comprendre les requêtes d’un utilisateur, en disant par exemple : « Je veux regarder un film qui dure moins d’1h30 avec ma fille de sept ans ». Quant à Prime Video, Amazon mise sur Alexa+, son nouvel assistant vocal dopé à l’IA générative. Il permettra de retrouver une scène dans un programme en lui donnant un acteur, une situation, une citation. Tout porte à croire que d’autres services de SVoD réfléchissent à cette solution et pourraient un jour tester l’IA pour la recherche de programmes.

