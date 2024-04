Lecture Zen Résumer l'article

Le PDG de la plateforme de streaming a annoncé son ambition sur l’utilisation de l’intelligence artificielle. Il pense que ses outils peuvent aider à mieux raconter les histoires et à les rendre plus attrayantes.

Netflix veut utiliser l’intelligence artificielle générative dans ses créations, d’après Quartz. Le média se base sur les propos tenus par Greg Peter, le PDG de Netflix, lors d’un appel avec les investisseurs le 18 avril 2024. « Nous pensons que nous avons la possibilité de développer et de fournir de nouveaux outils aux créateurs pour leur permettre de raconter leurs histoires de manière plus convaincante », a-t-il déclaré.

Le PDG n’a pas précisé exactement comme il comptait s’y prendre pour intégrer de l’IA, mais il a ajouté que Netflix était « bien placée pour être à l’avant-garde de l’adoption » de ses outils. Il a donné en exemple le fait que la plateforme utilise déjà depuis des années des algorithmes de recommandations, afin d’aider les abonnés à trouver des programmes qu’ils aiment. Mais Greg Peter veut aller plus loin que de la recommandation, alors que la plateforme connait sa première controverse suite à son utilisation de l’IA.

Utiliser de l’IA pour mieux vendre les productions Netflix

Netflix va-t-il utiliser de l’IA pour écrire des scénarios ou imaginer des histoires ? Si c’est la question qui brûle les lèvres de tout le monde, Greg Peter n’a pas apporté plus de précision. Il semble cependant avoir autre chose en tête, et ajouté que les personnes en charge de la création chez Netflix « devraient se concentrer sur la narration de grandes histoires ». « Il est incroyablement difficile et complexe de raconter des histoires passionnantes uniquement par le biais de films et de jeux », et selon le PDG, « l’IA peut jouer un rôle unique et essentiel pour que cela se produise ».

Les ambitions de Greg Peter restent très floues pour l’instant. Cependant, le timing de son annonce est particulièrement mal choisi : Netflix est justement critiquée pour son utilisation d’images générées par intelligence artificielle. Le documentaire What Jennifer Did, qui raconte l’histoire vraie d’une adolescente canadienne qui aurait payé des tueurs à gage pour assassiner ses propres parents, a été accusé d’utiliser des images générées par IA. Des photos de la criminelle modifiées par IA auraient ainsi été diffusés, sans que la plateforme ne le précise dans les crédits du documentaire.

