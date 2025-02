Lecture Zen Résumer l'article

Lors de sa conférence dédiée à Alexa ce 26 février 2025, Amazon a annoncé Alexa+ (ou Alexa Plus), la version IA générative de son assistant vocal. De quoi entrer dans la course à l’IA aux côtés d’OpenAI, Google et Apple.

L’annonce était très attendue depuis l’avènement de l’IA générative : un Alexa dopé à ChatGPT, qui soit plus intelligent. C’est ce que le vice-président des produits Echo Panos Panay a présenté ce 26 février 2025 à New York : Alexa+. De quoi rentrer dans la guerre de l’IA, après l’arrivée de tous ses concurrents.

Annonce d’Alexa+ le 26 février 2025. // Source : Via X @AmazonAlexa

Alexa+ : la version dopée à l’IA générative d’Amazon

Alexa+ est ainsi une nouvelle version d’Alexa, qui va exister aux côtés de cette dernière. Elle s’appuie sur la même technologique de ChatGPT ou encore Gemini. Google a remplacé Google Assistant par Gemini, Apple a utilisé ChatGPT pour son Siri, Amazon va remplacer Alexa par Alexa+. Les modèles choisis sont : Amazon Nova, développé en interne, et celui d’Anthropic (comme Claude), entreprise dans laquelle Amazon a investi. Alexa+ en est indépendant et fait appel à l’un ou l’autre selon la tâche à réaliser.

L’objectif, c’est surtout de rendre l’assistant vocal plus « intelligent » et donc plus utile. Les commandes pour activer un minuteur ou changer de piste sont toujours là, mais on peut dorénavant aller plus loin.

https://twitter.com/panos_panay/status/1894787523081314326

Il sera possible de commander des courses, envoyer des invitations à ses amis, faire mémoriser des informations personnelles (régime alimentaire, goûts culturels). Alexa+ est capable de tenir une conversation et on peut toujours l’activer en l’appelant par son nom. Durant sa conférence, Amazon a fait la démonstration de ses capacités de vision : Alexa+ peut prendre des photos et les analyser.

L’assistant est capable de se renseigner sur Internet : The Verge rapporte quelques exemples, comme la disponibilité des billets pour un concert, une réservation pour un dîner ou la planification de vacances. Amazon déclare avoir signé avec des centaines de partenaires d’actualités et d’information. On peut également lui confier ses mails, ses documents : la directrice d’Alexa Mara Segal assure que l’IA « peut extraire et rappeler des informations pertinentes de ces documents, en fournissant des résumés utiles et en ajoutant des événements à votre calendrier en fonction de demandes spécifiques ».

Des les fonctions les plus insolites, la génération de musiques. L’outil Suno d’Alexa+ est capable de générer des morceaux instrumentaux ou avec des paroles. À noter que le service est poursuivi par Universal, Warner et Sony pour avoir utilisé de la musique pour son entraînement. Nilay Patel de The Verge note : « Suno a réalisé une chanson country sur un chat de bodega, dans une démo exactement du genre de chose qui rendait les labels furieux. »

Alexa+ sera disponible sur les appareils Echo, sur l’application mobile Alexa ainsi que sur navigateur web. Amazon va proposer un abonnement à 19,99 dollars par mois pour l’utiliser. Bonne nouvelle pour les abonnés Amazon Prime : le service sera gratuit. Quant à sa disponibilité en France, rien n’a été annoncé : pour le moment l’IA est limitée aux États-Unis sur les Echo Show 8, 10, 15 et 21. Les premiers tests débuteront pour quelques utilisateurs dès le mois prochain.

Les autres nouveautés d’Alexa bien pratiques

Si les routines existaient déjà, Amazon assure pouvoir les complexifier à l’aide d’Alexa+, sans devoir utiliser d’autre application. Autre changement, on peut changer la diffusion de la musique en lui demandant : « mets la musique dans la cuisine ».

Une recette de cuisine avec l’Amazon Echo Show. // Source : Léopold Maçon

Amazon ajoute que l’on pourra retrouver sa scène préférée dans un programme sur Prime Video, toujours en demandant à Alexa+. Il faudra donner le nom de l’acteur, une situation, une citation. La scène en question pourra être affichée sur son téléviseur Fire TV.

Télévision Amazon Fire TV Omni QLED // Source : Amazon

Enfin, ce nouvel Alexa peut donner un résumé des événements détectés par les caméras Ring tout au long de la journée : des livraisons de colis, le chien qui passe, etc. On pourra lui poser des questions spécifiques telles que « Est-ce que quelqu’un a sorti les poubelles ? » ou « Quand est-ce que le chien est sorti pour la dernière fois ? »

Amazon n’a pas eu le choix

L’intérêt pour Amazon de plancher là-dessus, c’est de continuer à vendre des enceintes et des écrans connectés. Face à la concurrence que représente les objets connectés Google Home avec l’assistant vocal Gemini, Amazon était contraint de réagir. Panos Panay continue de croire en Alexa : selon lui, il a été utilisé 20% de plus en 2024 par rapport à 2023.

Le nouveau style d’Alexa // Source : Amazon

Amazon entend également tirer profit d’Alexa+, ou du moins d’en limiter les coûts. C’est pourquoi un abonnement mensuel est proposé pour pouvoir l’utiliser. Quant à l’ancienne version d’Alexa, elle devrait continuer à être gratuite.

La nouvelle interface des Echo Show // Source : Amazon

Pour gérer tout ça, Panos Panay a présenté une nouvelle interface utilisateur sur les Echo Show, les écrans connectés d’Amazon, du moins sur les plus grands. Tout d’abord, si on est loin, l’écran affiche des photos : et lorsqu’on s’en approche, l’écran d’accueil apparaît. On peut accéder au calendrier familial ainsi qu’à des recommandations musicales et des commandes pour contrôler ses objets connectés.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'oeil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connecté au futur ! Installer Numerama

Installez Numerama sur votre écran d'accueil.



1. Appuyez sur le bouton



2. Sélectionnez "Sur l'écran d'accueil"

L'actu tech toujours à portée de main.Installez Numerama sur votre écran d'accueil.1. Appuyez sur le bouton2. Sélectionnez "Sur l'écran d'accueil" OK