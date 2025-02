Lecture Zen Résumer l'article

Un acteur de la série One Piece, véritable carton sur Netflix, a rejoint le casting du très attendu Assassin’s Creed Shadows. Il tiendra semble-t-il un rôle majeur dans le jeu vidéo d’Ubisoft.

Si vous avez enchaîné les épisodes de la série One Piece, diffusée sur Netflix et dont la saison 2 est pour bientôt, alors vous connaissez le visage de Mackenyu. Cet acteur a enfilé le costume du charismatique Roronoa Zoro, un sabreur inspiré d’un pirate qui a vraiment existé (François l’Olonnais). Et figurez-vous qu’il a rejoint un autre projet d’envergure : le jeu vidéo Assassin’s Creed Shadows, annonce Variety dans un article publié le 5 février.

Mackenyu ne sera pas là pour faire de la simple figuration puisqu’il incarnera un personnage prénommé Gennojo dans Assassin’s Creed Shadows. Il est décrit comme « un protagoniste clé qui aide le joueur à traquer et éliminer une cible cruciale ». En somme, tout porte à croire qu’on croisera forcément Gennojo quand on se lancera dans l’aventure concoctée par Ubisoft, avec pour cadre le Japon féodal. On pourra même le recruter pour qu’il rejoigne notre clan.

Gennojo dans Assassin’s Creed Shadows // Source : Ubisoft (via Variety)

Un acteur de One Piece au casting d’Assassin’s Creed Shadows

Mackenyu n’a pas eu l’occasion de réaliser de la motion capture pour interpréter Gennojo. Mais les équipes d’Ubisoft ont quand même pris soin de scanner son visage pour que le personnage lui ressemble. Il indique à ce sujet : « Il a mon visage. J’aurais aimé avoir le temps de faire de la motion capture pour le corps, mais j’ai tout de même pris du plaisir. Je suis allé à Toronto quelques jours pour enregistrer tous les dialogues. C’était la première fois que je jouais un personnage de jeu vidéo, et c’était une expérience amusante. »

Il révèle par ailleurs ne pas avoir hésité une seule seconde quand il a reçu une offre de la part d’Ubisoft pour rejoindre Assassin’s Creed Shadows. À le lire, c’était même un conte de fées : « Assassin’s Creed est le premier jeu auquel j’ai joué quand j’étais à l’école. Je n’avais pas de PlayStation 3 à l’époque, et je devais donc aller chez un ami pour jouer à Assassin’s Creed. On a ensuite pris l’habitude de se réunir et de jouer à tour de rôle. Quand j’ai appris que c’était pour Assassin’s Creed, et que le jeu se déroulait au Japon, je me suis dit qu’il fallait que j’en fasse partie. »

Selon la description officielle, Gennojo est un individu charmant, imprudent et conflictuel, motivé par la culpabilité et l’envie de démanteler un système corrompu. Il est semble-t-il prêt à tout risquer, même sa vie, pour parvenir à ses fins, avec un vrai sens de la justice. Le samouraï Yosuke et la shinobi Naoe auraient tort de ne pas compter sur lui au regard de sa loyauté et de ses compétences dans certains domaines importants.

