Le dernier thriller politique de Netflix repose beaucoup sur la notoriété de Robert De Niro. Mais aux côtés de l’acteur américain, Zero Day réunit également une longue liste de comédiens bien connus du petit et du grand écran.

Et si une cyberattaque paralysait les États-Unis le temps de quelques secondes dévastatrices pour le pays ? Voilà ce qu’imagine Zero Day, un thriller politique sous haute tension, dévoilé par Netflix le 20 février 2025. Si la série déçoit, en raison d’un rythme bancal et d’une intrigue facilement oubliable, le casting, lui, rassemble de nombreuses stars.

Alors si vous avez l’impression d’avoir déjà vu les acteurs et actrices de Zero Day quelque part, vous n’avez pas tort : ils sont toutes et tous des habitués du petit, comme du grand écran.

Robert De Niro (George Mullen)

On ne présente plus Robert De Niro, véritable légende du cinéma américain. Vous avez évidemment pu croiser sa mine renfrognée dans des classiques comme Taxi Driver, Raging Bull, La Valse des Pantins, Il était une fois en Amérique ou encore Les Affranchis. Plus récemment, on a aussi pu l’apercevoir dans des films aussi différents que Joker, Killers of the Flower Moon ou… Dirty Papy.

Zero Day est la toute première série de la carrière de ce comédien mythique, âgé de 81 ans. Il y incarne le personnage principal, George Mullen, un ancien président des États-Unis mobilisé pour enquêter sur la mystérieuse cyberattaque.

Robert De Niro dans Zero Day. // Source : Netflix

Angela Bassett (Evelyn Mitchell, la Présidente des États-Unis)

Avant d’endosser le costume de la première présidente noire des États-Unis, dans Zero Day, l’actrice Angela Bassett a construit une carrière de haute volée, au fil des années. Sa notoriété a ainsi explosé au cinéma dans le rôle de Ramonda, dans les deux volets de Black Panther, ainsi que dans Avengers : Endgame.

La comédienne, qui sera également à l’affiche de Mission: Impossible – The Final Reckoning en 2025, a aussi enchaîné les succès à la télévision. On pense notamment à American Horror Story ou à 9-1-1, série policière en 8 saisons dans laquelle elle incarne le personnage principal, Athena Grant.

Angela Bassett, la présidente des États-Unis dans Zero Day. // Source : Jojo Whilden / Netflix

Lizzy Caplan (Alexandra Mullen)

Lolita malgré moi, Cloverfield, Masters of Sex, Freaks and Geeks, Anatomie d’un Divorce… Depuis plus de vingt ans, Lizzy Caplan montre toute l’ampleur de son talent dans des films et séries indépendants. Celle qui interprète la fille de Robert De Niro dans Zero Day n’a jamais connu son heure de gloire dans des blockbusters, préférant des projets plus confidentiels, mais toujours de grande qualité.

Lizzy Caplan dans Zero Day. // Source : Jojo Whilden / Netflix

Jesse Plemons (Roger Carlson)

Oui, vous avez déjà vu Jesse Plemons quelque part. À vrai dire, vous l’avez probablement vu un peu partout sur vos petits écrans depuis Friday Night Lights, dans lequel il tenait le rôle de Landry, l’un des personnages principaux, mais surtout depuis une petite série totalement confidentielle : Breaking Bad. Il y interprétait Todd Alquist, un homme de main à la fois doux et violent, dès la saison 5.

Plus tard, l’acteur américain a rejoint d’autres productions incontournables comme Fargo ou Black Mirror (le capitaine de l’USS Callister, c’était lui !). Au cinéma, vous avez également pu l’apercevoir dans un rôle franchement terrifiant dans Civil War, l’un des meilleurs films sortis en 2024.

Jesse Plemons dans Zero Day. // Source : Jojo Whilden / Netflix

Matthew Modine (Richard Dreyer)

Si vous avez dévoré l’intégralité de Stranger Things et que vous attendez avec impatience la saison 5 sur Netflix, vous avez forcément reconnu les cheveux blancs et l’air machiavélique de Matthew Modine. Le comédien américain, révélé dans les années 1980 grâce au film Full Metal Jacket, s’est ainsi récemment transformé en « papa » d’Eleven, dans la fameuse série fantastique. Un personnage trouble, dont la boussole morale n’est pas mieux réglée que celle de Richard Dreyer, qu’il incarne justement dans Zero Day.

Matthew Modine dans Zero Day. // Source : Jojo Whilden / Netflix

Connie Britton (Valerie Whitesell)

Tout le monde aime Connie Britton, c’est un fait. La géniale comédienne américaine nous a ainsi éblouis à de nombreuses reprises, avec des séries devenues cultes comme Friday Night Lights ou Nashville, mais aussi les saisons 1 d’American Horror Story, de Dirty John ou encore de The White Lotus. Plus de vingt ans après son apparition dans À la Maison-Blanche, Connie Britton retrouve ici un rôle plus politique dans Zero Day.

Robert De Niro + Connie Britton, le duo de rêve (ou pas). // Source : Jojo Whilden / Netflix

Dan Stevens (Evan Green)

Le nom de Matthew Crawley vous dit-il quelque chose ? Pour les amateurs de Downton Abbey, en tout cas, il résonne tout particulièrement. Dan Stevens a ainsi connu une carrière internationale grâce à ce rôle taillé sur mesure, qu’il a quitté après la saison 3 (au grand dam des fans).

Le comédien britannique a ensuite excellé dans les trois saisons de Legion, série Marvel complètement hors-norme, avant de devenir un dangereux complotiste dans Zero Day.

Dan Stevens dans Zero Day. // Source : Jojo Whilden / Netflix

Gaby Hoffmann (Monica Kidder)

Avant d’endosser le costume de Monica Kidder, sorte d’Elon Musk au féminin, dans Zero Day, Gaby Hoffmann était surtout connue et reconnue pour son talent comique, aperçu dans des séries comme Girls ou Transparent. Ces dernières années, sa carrière sur le petit écran a pris un tournant plus dramatique, notamment avec Eric, série Netflix dans laquelle elle incarnait une mère ayant perdu son fils, aux côtés de Benedict Cumberbatch.

Gaby Hoffmann dans Zero Day. // Source : Jojo Whilden / Netflix

Clark Gregg (Robert Lyndon)

Iron Man 1 et 2, Thor, Avengers, Captain Marvel et surtout la série Marvel : Les Agents du SHIELD : oui, Clark Gregg a bien joué dans tous ces blockbusters. Il y interprétait un personnage clé du Marvel Cinematic Universe : Phil Coulson, un agent du SHIELD.

Habitué des seconds rôles, le comédien américain a également incarné des personnages importants dans des séries aussi diverses qu’À la Maison-Blanche, Painkiller ou encore Snowpiercer.

Clark Gregg dans Zero Day. // Source : Netflix

